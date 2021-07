Death Stranding: Nächster Verkaufsmeilenstein erreicht – Social Strand-System wird erweitert

Das asynchrone Multiplayer-System wird im Director's Cut neue Funktionen enthalten.

Von Verlagsleiter Jay Boor hat GamesIndustry erfahren, dass sich „Death Stranding“ auf der PS4 und dem PC bis März dieses Jahres zusammengerechnet fünf Millionen Mal verkauft hat.

Aus seiner Sicht hat sich das ungewöhnliche Adventure „ziemlich gut“ verkauft. Schließlich handelt es sich hierbei um den ersten Titel von Kojima Productions nach Neugründung im Jahr 2015. Vorher gehörte das Studio zum japanischen Videospielunternehmen Konami. Im Hinblick auf die Veröffentlichung des Director’s Cuts zeigt er sich deshalb zuversichtlich.

Des Weiteren sprach er über das Social Strand-System, wodurch ihr mit anderen Spielern interagieren könnt und dadurch eine sozialere Erfahrung in einem Singleplayer-Spiel geboten bekommt. Laut Boor mache vor allem dieses System den Reiz aus.

Hideo Kojima sagte einst, dass er zu Einsamkeit neigt und Boor davon aus, dass es vielen Spielern ähnlich ergeht: „Wenn sie allein sind und in ihrem Wohnzimmer Videospiele spielen, haben sie das Gefühl, nicht in die Gesellschaft zu passen. Wenn die Leute also dieses Spiel spielen, erkennen sie, dass es Menschen wie sie überall auf der Welt gibt. Zu wissen, dass, obwohl ich einsam bin, es andere Menschen wie mich gibt – und das gibt einem ein gutes Gefühl. Das ist es, was die Leute fühlen sollen, wenn sie dieses Spiel spielen.“

Details folgen in nächster Zeit

Boor kündigte an, dass dieses System im Director’s Cut erweitert wird. Dazu sollen in den kommenden Wochen neue Details verkündet werden. Sobald wir davon erfahren, werden wir umgehend darüber berichten.

Der Director’s Cut von „Death Stranding“ erscheint am 24. September für die PlayStation 5. Neben technischen Verbesserungen und dem oben verlinkten Hardcore-Modus werden auch neue Inhalte hinzugefügt. Dazu gehören neue Missionen, Waffen, Fahrzeuge und Ausrüstung. Auch ein Rennmodus wird enthalten sein. Wegen diesen Neuerungen ist Kohima mit der Bezeichnung

