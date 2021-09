Firesprite Studios: Für kommende Projekte – Sonys neues Studio wächst weiter

Die Firesprite Studios sollen an einem VR-Abenteuer zu "Horizon" arbeiten.

Vor wenigen Tagen kündigte Sony Interactive Entertainment die Übernahme der Firesprite Studios an, die sich in der Vergangenheit vor allem mit „The Persistence“ einen Namen machten.

Nachdem im Rahmen der Übernahme darauf hingewiesen wurde, dass sich die zukünftigen Projekte der Firesprite Studios spürbar von den anderen First-Party-Produktionen der PlayStation-Studios abheben werden, bestätigten die Firesprite Studios nun, dass das Studio derzeit nach neuem Personal sucht. Unter dem Strich sollen nicht weniger als 40 neue Stellen besetzt werden. Damit wachsen die Firesprite Studios auf rund 300 Mitarbeiter an.

Woran das mittlerweile 14. Mitglied der PlayStation-Studios-Familie unter der Schirmherrschaft von Sony Interactive Entertainment arbeiten wird, wurde bisher nicht verraten. Allerdings erreichte uns in dieser Woche das Gerücht, dass die Firesprite Studios an einer VR-Erfahrung im Universum von Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel arbeiten könnten.

Dies wollte zumindest der Insider Nick Baker in Erfahrung gebracht haben, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag. Weiter wurde berichtet, dass der VR-Titel zu „Horizon“ im Rahmen eines „PlayStation Experience“-Events im Dezember angekündigt werden könnte.

Offiziell bestätigt wurden die Angaben der Gerüchteküche bisher allerdings nicht.

