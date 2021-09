Battlefield 2042: Entwicklung trotz Verschiebung nicht in Schwierigkeiten

"Battlefield 2042" lässt etwas länger als geplant auf sich warten.

Nach vorangegangenen Gerüchten wurde die Veröffentlichung von „Battlefield 2042“ kürzlich um einen Monat nach hinten geschoben. Statt im Oktober wird der Shooter erst im November auf den Markt gebracht.

Das soll aber nicht bedeuten, dass die Produktion grundsätzlich in Schwierigkeiten ist. Darauf verweist Jim Hejl, leitender Softwareentwickler bei EA. Demnach wird lediglich etwas mehr Entwicklungszeit benötigt.

„Hey, ich bin wirklich dankbar für die Unterstützung aus der Community bezüglich der neuen 2042-Termine“, so seine Worte. „Es ist ein gutes Gefühl, dass ihr uns vertraut. Und das solltet ihr auch. Es ist ein solides Spiel. Es ist nicht mein erstes Rodeo. Es ist kein Projekt in Schwierigkeiten. Es braucht nur ein bisschen länger im Schleudergang. Habt Vertrauen.“

Hey, I really appreciate all the support from the community regarding the new 2042 dates. It feels good that you trust us.

And you should. It’s a solid game. This isn’t my first rodeo. It’s not a project in trouble. It just needs a little longer on spin cycle.

Have faith fam pic.twitter.com/CkPwoles8q

— Jim Hejl (@jimhejl) September 17, 2021