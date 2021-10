PlayStation Now: Oktober-Spiele geleakt – 5 Spiele aufgelistet

"The Last of Us Part 2" ist wohl dabei.

Sony Interactive Entertainment wird auch im Oktober neue PlayStation Now-Titel anbieten. Und kurz vor der offiziellen Ankündigung kam es offenbar zu einem Leak. Im Internet machen Screenshots die Runde, denen sich entnehmen lässt, dass dem Dienst möglicherweise die Spiele „The Last of Us Part 2“, „Fallout 76“, „Desperados 3“, „Final Fantasy VIII Remastered“ und „Yet Another Zombie Defense HD“ hinzugefügt werden.

Es mag mittlerweile befremdlich klingen, dass ein Bethesda-Spiel in den Streamingdienst von Sony aufgenommen wird. Doch der zuständige Publisher betonte im Zuge der Übernahme durch Microsoft, dass man hinsichtlich der bestehenden Multiplattform-Titel weiterhin andere Plattformen unterstützen wird. Im Fall von „Fallout 76“ wurden seit dem recht holprigen Launch regelmäßig Verbesserungen vorgenommen.

PS Now wächst kontinuierlich

Auch PlayStation Now wächst kontinuierlich und verzeichnete im Geschäftsjahr 2020 ein deutliches Wachstum. Die Zahl der Abonnenten wurde fast verdoppelt – von 1,8 Millionen im Geschäftsjahr 2019 auf 3,2 Millionen im Geschäftsjahr 2020. Laut Sony ist PS Now einer der Wachstumsvektoren. Entsprechend möchte das Unternehmen kontinuierlich in die Weiterentwicklung investieren.

Auch „The Last of Us Part 2“ könnte dem Erfolg zugutekommen. Den Daten zufolge, die Sony bereits im Juni herausgab, gehörte „The Last of Us“ im Frühjahr 2021 zu den meistgespielten PS Now-Spielen auf dem PC. Angeführt wurde die Liste jedoch von „Bloodborne“. Ebenfalls in der Top 5 vertreten waren „Horizon Zero Dawn“, „Marvel’s Avengers“ und „Detroit: Become Human“.

Das brachte PS Now im September

Sony packt monatlich mehr Spiele in die PS Now-Bibliothek – so auch im vergangenen September. Vor vier Wochen dabei waren Games wie „Tekken 7“, das im kommenden Jahr wieder entfernt wird, „Final Fantasy VII“ und weitere Games, die wir hier für euch aufgelistet haben.

Mehr zu PlayStation Now:

Falls ihr PS Now noch nicht kennt: Mit einer Mitgliedschaft erhaltet ihr einen Zugriff auf Hunderte Spiele, die ihr auf den Plattformen PS5, PS4 und PC in Angriff nehmen könnt. Die Titel für PS4, PS3 und PS2 können gestreamt werden, während PS4-Spiele auch auf die PlayStation 4 geladen werden dürfen.

Die Preise liegen bei 9,99 Euro für eine Monatsmitgliedschaft, 24,99 Euro für drei Monate und 59,99 Euro für ein volles Jahr. Mehr zu PlayStation Now ist in unserer Themen-Übersicht aufgelistet.

