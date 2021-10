Battlefield 2042: Start der Open Beta verzögert sich

Die Vollversion von "Battlefield 2042" lässt bis November 2021 auf sich warten.

Nachdem in den vergangenen zwei Tagen Early Access-User, darunter Vorbesteller, an der Beta von „Battlefield 2042“ teilnehmen konnten, wird die Testversion heute für alle geöffnet. Allerdings müssen sich die interessierten Spieler etwas länger als geplant in Geduld üben, denn es kam zu einer Verzögerung.

Wie DICE und Electronic Arts auf Twitter mitteilen, musste der Start der Open Beta von „Battlefield 2042“ ein wenig verschoben werden. Statt um 9 Uhr werden die Pforten heute erst um 11 Uhr geöffnet. Die zusätzliche Wartezeit hält sich somit in Grenzen.

🚨 UPDATE ON OPEN BETA 🚨

Open Access will now kick off at 0900 UTC – All times below 🕘👀 #BattlefieldBeta

To keep things running smoothly, we’ll take some time to perform essential maintenance on the servers before we switch to Open Access

Early Access wraps up at 0700 UTC pic.twitter.com/COepKWRhnL

— Battlefield (@Battlefield) October 7, 2021