The Last of Us TV-Serie: Video zeigt Pedro Pascal, Bella Ramsey und Anna Torv in Aktion

"The Last of Us" wird verfilmt. Einen weiteren Blick auf die entstehende TV-Serie gewährt ein kurzes Twitter-Video, das die Dreharbeiten in den Fokus rückt.

Die erste Staffel von "The Last of Us" soll im kommenden Jahr erscheinen und eine postapokalyptische Welt in den Fokus rücken. Hier zu sehen ist der Schauplatz eines Flugzeugabsturzes.

Die Dreharbeiten zur TV-Serie von „The Last of Us“ laufen auf Hochtouren. Und nachdem in den vergangenen Tagen unzählige Bilder vom Set eintrafen, folgte heute ein Video, das eine der entstehenden Szenen zeigt. Zu sehen sind darin Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) und Anna Torv (Tess) in Aktion.

Der Clip zeigt die drei, wie sie in voller Montur durch eine verlassene Gegend der Stadt laufen, wobei der Eindruck entsteht, dass der Look und das Feeling von „The Last of Us“ ganz gut getroffen wurden.

Video zeigt Dreharbeiten

Veröffentlicht wurde der Clip über Twitter und er kann nachfolgend angeschaut werden. Zwar zeigt das Video keine fertige Szene, wie ihr sie später auf dem TV-Bildschirm sehen werdet. Doch könnt ihr aus der Vogelperspektive dabei zuschauen, wie die bewegten Bilder entstehen.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs yesterday. pic.twitter.com/WMr6c1Ieap — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Anfang der laufenden Woche konnten wir bereits einen Blick auf Pedro Pascal in der Rolle von Joel werfen. Falls ihr das Foto verpasst habt: In dieser Meldung werdet ihr fündig.

Die Dreharbeiten zu „The Last of Us“ laufen seit Juli im kanadischen Alberta. Die Serie soll irgendwann im Jahr 2022 anlaufen. Berichten zufolge wurde ein Budget für ein achtstaffeliges Format freigegeben. Es scheint demnach eine Menge Geld in die Adaption des Naughty Dog-Hits zu fließen.

Mehr zur TV-Serie von The Last of Us:

Die TV-Serie von „The Last of Us“ wird unter dem Schirm von PlayStation Productions umgesetzt. Es ist ein Studio, das von Sony Interactive Entertainment mit dem Ziel gegründet wurde, die Spiele des Unternehmens in Filme und Serien zu adaptieren.

Im vergangenen September sickerte durch, dass Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann als einer von fünf Regisseuren der ersten Staffel in Erscheinung tritt. Mehr zu TV-Serie ist in unserer „The Last of Us“-Sammlung zusammengefasst.

