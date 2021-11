Call of Duty Vanguard: PS5 und PS4 dominieren die Verkäufe

„Call of Duty Vanguard“ konnte in der vergangenen Woche den britischen Handel dominieren, wie wir bereits im Laufe des Vormittags berichteten. Doch ebenso interessant wie die Chartposition ist der Anteil der Verkäufe auf den einzelnen Plattformen.

Auch diese Zahlen liefern die britischen Charts. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass sie lediglich den Verkauf im klassischen Handel widerspiegeln, nicht aber den Download-Absatz innerhalb der geschlossenen Plattformen von Sony und Microsoft.

70 Prozent PlayStation-Anteil

Unabhängig davon ergibt sich allerdings ein recht klares Bild. So werden 41 Prozent der Verkäufe der PS5 und 29 Prozent der Verkäufe der PS4 zugeschrieben, was eine Gesamtzahl 70 Prozent ergibt. Der Rest ging an die Xbox One mit 19 Prozent sowie an die Xbox Series X/S mit 11 Prozent. Nachfolgend nochmals die Zahlen in der Übersicht:

Anteil der UK-Retail-Verkäufe von Call of Duty Vanguard:

PS5: 41 Prozent

PS4: 29 Prozent

Xbox One: 19 Prozent

Xbox Series X/S: 11 Prozent

Das ist eine durchaus interessante Verteilung. Denn vor Jahren wurde „Call of Duty“ eher mit der Xbox in Verbindung gebracht, da Microsoft und Activision vor rund einem Jahrzehnt gemeinsam mit einem Marketing-Deal auftraten. Später konnte Sony diese Rolle übernehmen.

Zu beachten ist aber auch, dass Großbritannien sehr von den PlayStation-Konsolen dominiert wird und unklar ist, ob die digitalen Verkäufe von „Call of Duty Vanguard“ ähnlich unterschiedlich verteilt sind. In anderen Ländern könnte es allerdings ähnlich aussehen – vor allem in Deutschland.

„Call of Duty Vanguard“ ist für PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Und die nächsten Teile dürften bereits geplant sein. Erst gestern tauchten die ersten Gerüchte über „Call of Duty 2023“ auf, das offenbar ein neuer Eintrag in der „Black Ops“-Reihe sein wird. Falls ihr euch zunächst über den aktuellen Teil informieren möchtet: In unserer Themen-Übersicht zu „Call of Duty Vanguard“ werdet ihr fündig.

