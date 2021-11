Resident Evil 4 Remake: Synchronsprecher von Wesker leakt offenbar ein erstes Artwork

In den vergangenen Jahren wurde der japanische Entwickler und Publisher Capcom immer wieder mit einem Remake zum ursprünglich im Jahr 2005 veröffentlichten Survival-Horror-Klassiker „Resident Evil 4“ in Verbindung gebracht.

Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen der Synchronsprecher D.C. Douglas, der gegen seine Verschwiegenheitserklärung verstieß, indem er in einem Livestream bestätigte, dass er im „Seperate Ways“-Modus des „Resident Evil 4 Remakes“ erneut in die Rolle von Albert Wesker schlüpfen und dem ikonischen Bösewicht seine Stimme leihen wird. Darüber hinaus leakte Douglas offenbar ein erstes Artwork, das Wesker zeigt.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Capcom noch aussteht, bleibt allerdings abzuwarten, ob das besagte Artwork in der Tat aus der Entwicklung des „Resident Evil 4 Remakes“ stammt. Doch auch ohne eine Bestätigung seitens der Verantwortlichen von Capcom gilt mittlerweile als sicher, dass sich das Remake in der Tat in Entwicklung befindet. Zum einen war dieses sowohl im großen Leak von Capcom als auch der geleakten GeForce Now-Liste vor ein paar Monaten zu finden.

Weitere Meldungen zum Resident Evil 4 Remake:

Darüber hinaus wurden die laufenden Arbeiten an dem „Resident Evil 4 Remake“ in der Vergangenheit von mehreren Insider-Quellen bestätigt. Diese wollten unter anderem in Erfahrung gebracht haben, dass sich Capcom aufgrund kreativer Differenzen dazu entschlossen hat, den bis dato verantwortlichen Entwicklern von M-Two („Resident Evil 3 Remake“) das Projekt zu entziehen und dieses bei der hauseigenen Division 1 unterzubringen.

Wann das bisher nicht angekündigte Remake zu „Resident Evil 4“ im Endeffekt erscheinen soll, ist unklar. Laut Insider-Quellen könnte der Release aufgrund der Überarbeitung des grundlegenden Konzepts und des Wechsel des Entwicklerteams noch bis 2023 auf sich warten lassen. Sollte sich Capcom endlich dazu entschließen, Nägel mit Köpfen zu machen und endlich konkrete Details zum „Resident Evil 4 Remake“ zu nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

So not only did dc douglas break NDA on live stream by admitting to being wesker in the Separate Ways portion of the new #re4remake , but he also sent out concept art given to him by @CapcomUSA_ @dev1_official #REBHFun #wesker #ResidentEvil pic.twitter.com/BlE6orf3tK

— Helping Spread Awareness (@BewareCreepyVAs) November 27, 2021