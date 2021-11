Cyberpunk 2077: Entwicklerteam hinter der ersten Erweiterung wurde vergrößert

Genau wie es bereits beim Fantasy-Rollenspiel-Hit „The Witcher 3: Wild Hunt“ der Fall war, wird auch „Cyberpunk 2077“ mit diversen Gratis-DLCs und zwei umfangreichen Premium-Erweiterungen bedacht.

Aufgrund der Tatsache, dass „Cyberpunk 2077“ zum Lauch im vergangenen November vor allem auf den Konsolen mit technischen und spielerischen Problemen zu kämpfen hatte, rückten bei CD Projekt zunächst die Arbeiten an den dringend benötigten Updates und Verbesserungen in den Fokus der internen Bemühungen. Wie CD Projekts Chief-Financial-Officer Piotr Nielubowicz in einem aktuellen Statement verriet, nehmen die Arbeiten an der ersten Erweiterung von „Cyberpunk 2077“ aber endlich Fahrt auf.

Next-Gen-Version wird wie geplant Anfang 2022 erscheinen

Da „Cyberpunk 2077“ mittlerweile einen Qualitätsstandard erreicht hat, mit dem die Entscheidungsträger des polnischen Studios zufrieden sind, wurde das Entwicklerteam, das an der ersten Erweiterung von „Cyberpunk 2077“ arbeitet, vergrößert. „Mit jedem Monat erweitern wir auch die Teams, die für die Entwicklung einer großen Erweiterung für Cyberpunk sowie für andere unangekündigte Projekte verantwortlich sind“, heißt es hierzu kurz und knapp.

Wie viele Entwickler nun an dem besagten Add-on arbeiten, wurde nicht verraten. Im September dieses Jahres wurde ihre Zahl noch mit 160 angegeben. Ebenfalls unklar ist, wann die erste Erweiterung von „Cyberpunk 2077“ erscheinen wird. Fest steht bisher nur, dass die Umsetzung des Rollenspiels für die Xbox Series X/S beziehungsweise die PlayStation 5 wie geplant im ersten Quartal 2022 veröffentlicht werden soll.

