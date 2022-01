Xbox Game Pass: Laut Microsoft kein Ersatz für Spielekäufe

Kommt bald eine Zeit, in der Videospiele nicht mehr gekauft, sondern nur noch gemietet werden? Auch Microsofts Phil Spencer glaubt nicht so recht daran. Der klassische Verkauf sei noch immer wichtiger als die Verbreitung von Spielen über Abos.

Auch wenn Microsoft reichlich Geld investiert, um den Xbox Game Pass voranzutreiben, glaubt das Unternehmen nicht, dass Spielekäufe damit ersetzt werden können. In einem Interview mit der New York Times betonte das Xbox-Oberhaupt Phil Spencer, dass der Einzelhandelsmarkt „weiterhin sehr stark ist und wächst“.

„Wir müssen also sicherstellen, dass wir unseren Kunden die Wahl zwischen Abonnements und Transaktionen bieten“, so Spencer. Zwar würden Microsofts Bemühungen um das Cloud-Streaming eine mit Netflix vergleichbare Richtung einschlagen. Allerdings betonte der Xbox-Boss, dass der Einzelkauf von Spielen ein „traditioneller Teil des Gamings“ sei und Microsoft nicht die Absicht habe, ihn abzuschaffen.

Game Pass weiterhin hinter dem Spieleverkauf

Laut Spencer würde die Vernachlässigung des Einzelhandels keinen Sinn machen, da der Absatz über den Xbox Game Pass den Kauf von Spielen im Einzelhandel noch nicht überholen konnte.

„Die Transaktion ist größer als das Abonnement“, so die weiteren Worte. „Das Abonnement wächst schneller, einfach weil es relativ neu ist. Und mit dem Game Pass waren wir einer der ersten, die in diesem Bereich tätig waren. Doch das Transaktionsgeschäft ist sehr groß. Wir verkaufen immer noch physische Disks.“

Noch mehr Disks beziehungsweise Downloadspiele verkauft Sony. Der PS5-Hersteller konnte sich bislang nicht dazu durchringen, einen mit dem Xbox Game Pass vergleichbaren Dienst anzukündigen. Allerdings werden immer mehr neue Spiele direkt als PS Plus-Bestandteil veröffentlicht, was einem vergleichbaren Aboservice schon recht nahe kommt.

Inhalte sind ausschlaggebend

Zudem verbessert Sony kontinuierlich PlayStation Now. Es ist der Cloud-Streaming-Dienst des Unternehmens, der bald um PS5-Spiele erweitert werden könnte. In diesem Bereich sind ebenfalls Unternehmen wie Google aktiv, auch wenn Stadia bisher nicht den Eindruck erwecken konnte, dass es bald zu einem großen Durchbruch kommen wird. Ebenfalls pirscht sich Amazon an den Markt heran.

„Ohne Inhalte, Community und Cloud, denke ich, dass es im Moment schwierig ist, in die Spielebranche einzusteigen – und das sieht man daran, was Netflix macht“, so Spencer im weiteren Verlauf des Interviews. „Ich denke, es ist klug, was sie tun. Sie kaufen einige Studios auf. Sie lernen etwas über den kreativen Prozess der interaktiven Unterhaltung. Und ich denke, es ist ein sehr kluger Weg für sie, in diesen Bereich einzusteigen.“

Beflügelt wurde der Xbox Game Pass von der COVID-19-Pandemie, die in der ersten Phase dafür sorgte, dass viele Menschen ihre Zeit zu Hause verbringen mussten. Derartige Lockdowns werden mittlerweile seltener verhängt, was erste Einflüsse auf die weitere Verbreitung des Aboangebotes zu haben schien. So musste Microsoft kürzlich einräumen, dass die hohen Wachstumsprognosen zuletzt nicht mehr erreicht werden konnten.

