Activision Blizzard: Ehemalige Führungskräfte gründen neuen Publisher

Während Activision Blizzard für einen Großteil der Konsolenspieler bald nur noch eine Nebenrolle spielen könnte, entstand ein neuer Publisher namens New Tales, der von Führungskräften des vor der Übernahme stehenden Unternehmens gegründet wurde.

Der neue Publisher mit Sitz in Paris, Frankreich, wird von Chief Executive Officer Cédric Maréchal geleitet. Er war früher Senior VP of International bei Activision Blizzard. Hinzugesellen sich weitere Veteranen von Activision Blizzard aus Europa, darunter der ehemalige VP of International Business Operations Benoit Dufour (der als COO fungieren wird), Delphine Le Corre, ehemalige Senior Director EMEA bei Blizzard , und Emmanuel Obert, ehemaliger Director EMEA bei Blizzard.

Unterstützung erhalten sie von drei leitenden Beratern für Spieleentwicklung. Dazu gehören Kim Gresko, ehemaliger Composite-Artist bei LucasArts und Mitbegründer von Blue Silver Studios, Ray Gresko, zuvor Global Chief Development Officer bei Blizzard und Mitbegründer von Blue Silver Studios, und Julia Humphreys, ehemalige Produktionsleiterin bei Blizzard und Senior Producer bei Seven Studios.

Eigene IPs und Vermarktung externer Spiele

Laut der heutigen Ankündigung von New Tales sollen durch die eigenen internen Studios neue IPs erschaffen und anderen Spieleentwicklern Veröffentlichungsdienste durch „faire Partnerschaften“ angeboten werden.

„Wir haben ein Team aus leidenschaftlichen Spielern mit einem unvergleichlichen Maß an Erfahrung gebildet und einige der größten IPs und Spielergemeinschaften aufgebaut“, so CEO Cédric Maréchal. „Gaming hat selten eine so aufregende Zeit erlebt, die von Tonnen von Innovation und Kreativität angetrieben wird. Die Häufigkeit von Neuveröffentlichungen steigt jedoch weiterhin rapide an, was die Notwendigkeit für großartige internationale Veröffentlichungen verstärkt. New Tales ist eine One-Stop-Shop-Publishing-Lösung, bei der wir mit Entwicklern als ein vereintes Team zusammenarbeiten, um den Erfolg zu maximieren.“

Zugleich sollen die internen Produktionskapazitäten ausgebaut werden, um eigenen Spiele und IPs zu entwickeln. Man freue sich darauf, mit Menschen zusammenzuarbeiten, „die unsere Werte und unsere Leidenschaft teilen“, so Maréchal weiter.

