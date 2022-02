Dying Light 2: Der actionreiche Trailer zum heutigen Launch des Nachfolgers

Nach den diversen Verschiebungen der Vergangenheit ist „Dying Light 2“ ab sofort für die Konsolen sowie den PC erhältlich und verspricht laut Entwicklerangaben eine spannende Mischung aus Horror-, Action- und Survival-Elementen.

Passend zum Release des Nachfolgers darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Diesen haben wir wie gehabt unterhalb dieser Zeilen für euch zur Ansicht eingebunden. Der Launch-Trailer zu „Dying Light 2“ wurde mit actionreichen Spielszenen sowie Eindrücken aus der Spielwelt des Sequels versehen und soll mit dieser Mischung Lust auf mehr machen. Riskiert also einen Blick.

Die Menschheit steht am Abgrund

Die Geschichte von „Dying Light 2“ verfrachtet euch in eine Welt, in der die Menschheit den Kampf gegen ein tödliches Virus verloren hat. Während sich die letzten Überlebenden in befestigten Städten zusammenfanden, machen tagsüber Banditen die Straßen unsicher und verfolgen ihre eigenen durchtriebenen Pläne. Nachts wiederum treten die Infizierten auf den Plan und machen bei ihrer Suche nach Nahrung Jagd auf die Überlebenden.

Ihr schlüpft in die Rolle von Aiden Caldwell, einem überlebenden Infizierten, zu dem es heißt: „Dank Deiner außergewöhnlichen Wendigkeit und Kampffertigkeiten bist Du ein mächtiger Verbündeter und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft in dieser gefährlichen Welt. Du kannst Dinge tun, die sonst niemand kann und Orte betreten, in die sich sonst niemand wagen würde. Mit Deinen einzigartigen Fertigkeiten bist Du dazu in der Lage eine Veränderung in dieser verfallenden Metropole herbeizuführen. Das Schicksal der Stadt liegt in Deinen Händen.“

„Dying Light 2“ kann ab sofort für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox sowie die Xbox Series X/S erworben werden. Zu beachten ist, dass der Nachfolger in Deutschland lediglich in einer geschnittenen Fassung veröffentlicht wird, in der Spieler und Spielerinnen im Online-Modus unter sich bleiben.

