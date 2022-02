Dying Light 2: Internationale Testwertungen in der Übersicht – eine solide Fortsetzung

Seit heute Nachmittag dürfen die Testberichte zu "Dying Light 2: Stay Human" veröffentlicht werden. Der Blick auf den Metascore zeigt an, wie gut das postapokalyptische Open World-RPG im Großen und Ganzen ankommt.

"Dying Light 2: Stay Human" kann viele positive Bewertungen vorweisen, kommt aber nicht bei jedem Tester gut an.

Das Embargo für „Dying Light 2: Stay Human“ ist gefallen. Ob die Fortsetzung zum gelobten Zombie-Rollenspiel die Kritiker überzeugen kann, zeigt euch ein Blick auf die heute eingetroffenen Testwertungen. Bislang wurden schon 45 Reviews eingereicht, von denen immerhin 32 positiv ausfallen. Zwölf Tester haben sich wiederum für eine neutrale Wertung entschieden, während ein Bericht sogar negativ ausfällt.

Demzufolge liegt der Metascore der PS5-Version im Moment bei 77 Punkten. Die PC-Fassung kann zwei Punkte mehr vorweisen. Bei den anderen Konsoleneditionen ist momentan noch keine Wertung verfügbar.

Fortschritte in jeder Hinsicht – außer beim Storytelling

Die höchste Wertung stammt von Hobby Consolas. Ganze 95 Punkte hat das spanische Gaming-Magazin vergeben. In ihrem Fazit heißt es: „Dying Light 2 ist ein Meisterwerk. Wir liebten die Navigationsmechanik, die brutalen Kämpfe, die tiefgründigen Charaktere und das Gefühl, die Welt mit jeder Entscheidung zu verändern. Auch wenn wir einige Bugs und eine kleine Verschlechterung im Vergleich zum E3-Gameplay gefunden haben.“

Bei Press Start Australia hat man sich für 80 Punkte entschieden: „Dying Light 2 Stay Human ist in fast jeder Hinsicht ein solider Fortschritt gegenüber Dying Light. Dennoch fühlt sich die verstärkte Betonung des Storytellings völlig fehlgeleitet an, bis zu dem Punkt, an dem es schlechter als Dying Light ist. Trotzdem hat Dying Light 2 eine fantastische Steuerung, befriedigende Kämpfe und ein großartiges Questdesign, das es zum besten Spiel von Techland macht.“

WellPlayed vergibt mit 75 Punkten ebenfalls eine positive Wertung, bemängelt aber das verschenkte Potenzial: „Dying Light 2 Stay Human hätte eines der Highlights des Jahres werden können, aber eine enttäuschende Story, einige frustrierende Design-Entscheidungen und Performance-Probleme bedeuten, dass es sein Potenzial nicht ausschöpft.“

Eine der neutralen Wertungen stammt von GamingBolt, die sich auf 70 Punkte festgelegt haben. Ihre Begründung: „Dying Light 2 Stay Human wird oft von spürbaren Problemen beeinträchtigt, bleibt aber dennoch bis zum Ende ein durchweg unterhaltsames Erlebnis.“

Auch Metro Gamecentral (70 Punkte) gehört zu den Magazinen, die das Storytelling kritisieren: „Es ist zwar noch etwas holprig, vor allem in Bezug auf die Story, aber das lange Warten auf diese Open-World-Zombie-Fortsetzung hat sich gelohnt.“

Der einzige negative Testbericht stammt von Guardian mit 40 Punkten, die vom beliebten Endzeit-Setting genervt sind: „Wenn Sie in den letzten zehn Jahren ein Zombie-Spiel gespielt haben, wird Ihnen dieses Sammelsurium an zerfledderten postapokalyptischen Stereotypen nur allzu bekannt vorkommen.“

Unser hauseigener Testbericht zu „Dying Light 2: Stay Human“: Dying Light 2 im Test: Wie gut ist Techlands Zombie-Abenteuer?

Ab Freitag wird das postapokalyptische Open World-RPG für alle PlayStation-, Xbox- und PC-Spieler zum Kauf bereitstehen. Wer seine Vorfreude weiter steigern möchte, kann sich in der Zwischenzeit das neueste Werbevideo anschauen.

