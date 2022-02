Dying Light 2: Neues Update angekündigt – Vorschau auf Fehlerbehebungen

„Dying Light 2“ kam wahrlich nicht fehlerfrei auf den Markt. Allerdings sind die Entwickler von Techland bestrebt, die bisher entdecken Fehler und Unzulänglichkeiten aus dem Spiel zu verbannen.

Im Laufe der Woche sollen für die Konsolenfassungen von „Dying Light 2“ entsprechende Patches veröffentlicht werden. Was sich damit ändert, gab Techland in einer Reihe von Patchnotes-Grafiken preis, die wir unterhalb der folgenden Auflistung verlinkt haben.

Mit dem kommenden Update für „Dying Light 2“ widmet sich Techland unter anderem der Verbindungsstabilität, die den einen oder anderen Spieler plagt. Hinzukommen verschiedene Probleme mit Wertgegenständen, der KI und der Spielbalance. Nachfolgend sind sämtliche Details als Übersicht aufgelistet.

Patchnotes für Dying Light 2 auf PS4 und PS5

Diese Fehler werden behoben:

Probleme mit der Verbindungsstabilität

Verschiedene Situationen, in denen die Verbindung von Spielern im Koop-Modus unterbrochen werden konnte

Verschiedene Fehler, die das Spiel zum Absturz brachten

Problem mit Spielern, die Wertgegenstände nicht an Händler verkaufen konnten

Problem mit dem Musik-Streamer-Modus, bei dem ein Lied nicht stummgeschaltet werden konnte

Problem mit der Unsterblichkeit der KI in einigen seltenen Situationen im Koop-Spiel

Verschiedene Probleme mit dem Stealth-Gameplay im Koop-Modus

Verschiedene Probleme, wenn die KI in der Geometrie blockiert werden konnte

Verschiedene visuelle Anpassungen der KI

Verschiedene Verbesserungen der Spielbalance

Seltene Probleme, wenn Mitspieler im Koop-Modus die Dialogoptionen nicht sehen können

Verschiedene Performance-Optimierungen

Begrenzung der Schnellreise nach Beendigung des Spiels

Verschiedene Situationen, die zu unendlichen schwarzen Bildschirmen führen konnten

KI-Leichenreplikation im Koop-Modus

Gelegentliches Bildschirmflackern auf der PS5

Related Posts

Daran wird ebenfalls gearbeitet:

Verschiedene Story-Blöcke

Zusätzliche Videoeinstellungen (einschließlich Bewegungsunschärfe)

Hinzufügen von Backup-Saves

Möglichkeit, englische Sprachausgabe zu aktivieren, wenn die lokale Sprache nicht Englisch ist

Blöcke, die dazu führen, dass der Spieler in einer Todesschleife endet

Zudem wurden von Techland die Verbesserungen und Fehlerkorrekturen auf dem PC und den Xbox-Konsolen aufgelistet. Im verlinkten Twitter-Thread wird ebenfalls der PlayStation-Patch thematisiert.

Videovergleich mit 2018er Version

An anderer Stelle tauchte ein Video auf, in dem die Launch-Version von „Dying Light 2“ mit der Gameplay-Enthüllung im Jahr 2018 verglichen wird. Wie deutlich zu erkennen ist, saßen die Entwickler von Techland in den vergangenen Jahren nicht untätig herum, sondern nahmen zahlreiche Verbesserungen und Erweiterungen vor, die letztendlich das Spiel hervorbrachten, das ihr seit der vergangenen Woche in den Händen halten dürft. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2“ am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zur Techland-Produktion erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren