Horizon Forbidden West: PS4/PS5-Technikanalyse und Accolades-Trailer zum heutigen Launch

Das von Guerrilla Games entwickelte „Horizon Forbidden West“ (PLAY3.DE-Test) kam heute für PS4 und PS5 auf den Markt. Und passend zu Aloys Abenteuer im Verbotenen Westen, wo sie die Lösung für eine seltsame Seuche zu finden versucht, wurde ein Trailer veröffentlicht, mit dem Sony die positiven Wertungen, die am vergangenen Montag veröffentlicht wurden, feiert. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Neben den Schauplätzen, die es zu erkunden gilt, darunter das postapokalyptische Kalifornien, Utah und Nevada, muss sich Aloy ebenfalls mit neuen Maschinen auseinandersetzen. Dazu gehören der Tremortusk und der Slitherfang. Um gegen sie bestehen zu können, bekam die Heldin neue Fähigkeiten und Waffen verpasst. Verschiedene Verbesserungen in den Bereichen Handwerk, Navigation und Erkundung sollen für ein noch befriedigenderes Erlebnis sorgen.

PS5 vs PS4 vs PS4 Pro in der Analyse

Was sich auf der technischen Seite getan hat, beleuchtet ein neues Analyse-Video von Digital Foundry, das ihr ebenfalls unterhalb dieser Zeilen eingebettet vorfindet. Gezeigt wird das Spiel darin auf der PS5, PS4 Pro und PS4. Es dürfte nicht überraschen, dass Besitzer der neuen Konsole am meisten geboten bekommen, was nicht zuletzt für die DualSense-Unterstützung gilt. Doch macht „Horizon Forbidden West“ auch auf den alten Konsolen eine erstaunlich gute Figur. Hier hat Guerrilla Games ganze Arbeit geleitstet.

Auch auf dem PlayStation Blog wird der Launch von „Horizon Forbidden West“ zelebriert. Der Game Director Mathijs de Jonge ließ es sich nicht nehmen, sich beim Team und der Community zu bedanken.

„Ich möchte mich bei all den außergewöhnlichen Leuten bedanken, die hinter Horizon Forbidden West stecken, dem fantastischen Team bei Guerrilla, unserer talentierten Besetzung und Crew, den Leuten bei PlayStation Studios und Sony Interactive Entertainment, die uns so wunderbar unterstützt haben, und natürlich unserer Community, die so leidenschaftlich dabei ist. Vielen Dank euch allen, dass ihr uns bei diesem nächsten Kapitel geholfen habt“, so seine Worte.

„Horizon Forbidden West“ ist für PS4 und PS5 erhältlich und bietet ein kostenloses Upgrade, sofern ihr zunächst zur PS4-Fassung des Titels greift. Falls ihr zehn Euro sparen möchtet, solltet ihr auch als PS5-Spieler diesen Umweg nehmen, denn die New-Gen-Fassung von „Horizon Forbidden West“ kostet mehr als das PS4-Pendant. Nachfolgend die zwei erwähnten Videos zum heutigen Launch:

