Gran Turismo 7: B-Spec-Modus könnte nachgereicht werden

Kazunori Yamauchi, das Oberhaupt von Polyphony Digital und der Game Director hinter "Gran Turismo 7", hat in einem Interview betont, dass man mit der KI "Sophy" auch einen B-Spec-Modus nachreichen könnte.

In der kommenden Woche werden Motorsport-Fans und Autoenthusiasten mit Polyphony Digitals neuestem Rennspiel „Gran Turismo 7“ auf ihre Kosten kommen. In dem sogenannten A-Spec-Modus wird man selbst hinter das Steuer steigen können, um einige der leistungsstärksten Fahrzeuge des Planeten um die Rennstrecken zu scheuchen.

Sophy könnte auch B-Spec unterstützen

Nun hat Game Director Kazunori Yamauchi in einem aktuellen Interview mit GTPlanet über die neue KI namens „Sophy“ und einen potentiellen B-Spec-Modus für „Gran Turismo 7“ gesprochen:

„Sophy wird wahrscheinlich in drei Formen für den Spieler auftauchen. Als Lehrerin, die den Spielern das Fahren beibringt, als Schülerin, der Sportsgeist von den Spielern lernt und als Freundin, mit der man Rennen fahren kann. Ich würde die Möglichkeit eines B-Spec-Modus nicht ausschließen, in dem der Spieler der Renndirektor und Sophy die Fahrerin ist.

Prinzipiell ist es möglich, Sophy für die Balance der Leistungseinstellungen zu nutzen. Wenn es nur darum geht, dass man die Rundenzeiten der verschiedenen Fahrzeuge nebeneinander stellt, dann ist dies bereits möglich. Da sich jedoch die BoP-Einstellungen nicht nur um Rundenzeiten drehen, würden wir es nicht alles Sophy überlassen. Aber sicherlich wird sie eine Hilfe bei der Erstellung von BoPs sein.“

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

In der Vergangenheit konnten die Spieler im B-Spec-Modus den eigenen KI-Fahrern mitteilen, wann sie besinders aufs Gas drücken sollen, um letztendlich den Rennsieg nach Hause zu holen. Indem man die KI die verschiedenen Rennen absolvieren ließ, konnte man sich auch die nötigen Credits für weitere Autokäufe, Upgrades und mehr verdienen.

„Gran Turismo 7“ erscheint am 4. März 2022 für die PlayStation 5 und die PlayStation 4. In unserer Themenübersicht kann man bei Interesse bereits eine Vielzahl weiterer Nachrichten zum Spiel entdecken. Ein umfangreicher Karrieremodus im klassischen GT-Stil, ein kompetiver Online-Mehrspieler, ein Museum und zahlreiche weitere Funktionen werden in dem Gesamtpaket enthalten sein.

Quelle: WCCFtech

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren