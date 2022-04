Project Propaganda: Geistiger Nachfolger zu Syphon Filter in Arbeit?

In den vergangenen Monaten wurde gleich mehrfach berichtet, dass die „Days Gone“-Macher der Sony Bend Studios derzeit an gleich mehreren neuen Projekten arbeiten könnten.

Während das Studio zu diesen Berichten weiterhin schweigt, möchten die Leaker und Insider von „Oops Leaks“ wieder einmal mehr wissen. Wie mehrere Quellen gegenüber „Oops Leaks“ bestätigt haben sollen, arbeiten die Entwickler von Sony Bend derzeit unter anderem an einem geistigen Nachfolger zu „Syphon Filter“. Entsprechen die Angaben der vermeintlichen Insider-Quellen den Tatsachen, dann entsteht der Titel aktuell unter dem Arbeitstitel „Project Propaganda“.

Da sich das Projekt noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden soll, dürften bis zum Release noch ein paar Jahre ins Land gehen, wie „Oops Leak“ weiter berichtet.

Doch was soll der spirituelle „Syphon Filter“-Nachfolger spielerisch zu bieten haben? Diesbezüglich wird ausgeführt: „Spiritueller Nachfolger von Syphon Filter. Open-World-Stealth-Action-Spiel. Schauplatz ist der späte Kalten Krieg. Denken Sie an Hitman + MGSV in der offenen Welt mit viel dichteren Standorten. Online-Elemente und Koop sind geplant.“ Angaben, die durchaus zu den letzten Gerüchten um ein neues Sony Bend-Projekt passen.

Weiter heißt es: „Ich bin diesbezüglich etwas skeptisch, aber ich habe ähnliche Dinge aus mehreren Quellen gehört. Die Entwicklung ist trotz der Frustration des Studios über die Ablehnung der Fortsetzung von Days Gone in vollem Gange. Allerdings würde ich nicht erwarten, dass das Spiel in den nächsten paar Jahren veröffentlicht wird.“

Sollten die Verantwortlichen von Sony Bend Stellung zu den aktuellen Gerüchten beziehen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

