Jack Tretton: Hatte beim spöttischen Gebrauchtspiel-Tutorial ein „sehr gutes Gefühl“

Ziemlich empört waren die Gamer, als Microsoft auf der E3 2013 unter anderem Einschränkungen für Gebrauchtspiele vorstellte. Dadurch sollte es nicht mehr möglich sein, gebrauchte Videospiele zu verleihen oder zu verschenken. Nicht einmal der Verkauf von Gebrauchtspielen hätte noch funktioniert. Grund dafür wäre eine Kontobindung bei Retail-Spielen gewesen, die der Publisher hätte verlangen können.

Sonys Antwort darauf bleibt unvergessen. In einem 21-sekündigen Tutorial-Video erklärten zwei Mitarbeiter Schritt für Schritt, wie ihr eure zukünftigen Spiele an Freunde verleiht. Beim ersten Schritt ist es allerdings geblieben: Ihr drückt das physische Exemplar eurem Kumpel in die Hand und erhaltet dafür ein Dankeschön.

Das Video verstand sich als ordentlicher Seitenhieb gegen die geplanten Microsoft-Maßnahmen. Im Netz schlug der Clip hohe Wellen und wurde bis heute über 18 Millionen Mal angeschaut.

Jetzt, fast neun Jahre später, sprach Jack Tretton bei Axis über die Intention hinter diesem scherzhaften Tutorial. Wer es nicht weiß: Tretton war zwischen 2006 und 2014 der Geschäftsführer von Sony Computer (heute Interactive) Entertainment America.

„Wollte nicht unbedingt auf ihre Kosten handeln“

Laut dem früheren PlayStation-Chef stand dahinter nicht wirklich eine böse Absicht. Eigentlich hatte er sogar ein gutes Verhältnis zu den Redmondern: „Ich habe jetzt viele Freunde bei Microsoft und hatte auch damals schon viele Freunde dort, und ich wollte nicht unbedingt auf ihre Kosten handeln. Ich hatte einfach ein sehr gutes Gefühl dabei.“

Etwas anders sieht das Mike Mika, der in einer Episode von „Power On: The Story of Xbox“ über den Kult-Clip sprach. Dabei handelt es sich um eine Dokumentation über die Entstehung der Xbox.

„Sony hat sofort mit allen Mitteln auf die Xbox One reagiert. Dein Spiel ist dein Spiel. Es gehört dir. Du kannst es verkaufen. Du kannst es eintauschen. Das war brutal“, meint der damalige Studio-Leiter von Digital Eclipse.

Mit diesem Marketing-Move konnte Sony die Sympathien nahezu aller Gamer für sich gewinnen. Es gab jedoch Zeiten unter Jack Tretton, wo das gänzlich anders aussah. Und zwar kam es im Jahr 2011 wegen einer Hackerattacke zu einem dreiwöchigen Ausfall des PlayStation Networks. Später entschuldigte sich Tretton auf der E3 für den Vorfall. Für den CEO war das eine „schwierige Botschaft“, doch er hielt sie für zwingend notwendig.

Das Gebrauchtspiel-Tutorial von Sony aus dem Jahr 2013:

