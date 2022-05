Horizon Forbidden West: Update 1.13 veröffentlicht – Changelog mit Details

Für "Horizon Forbidden West" wurde das Update 1.13 veröffentlicht. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog. Vorrangig ging es Fehlern an den Kragen,

Für „Horizon Forbidden West“ wurde heute der Patch 1.13 veröffentlicht, der einige weitere Verbesserungen am Spiel vornahm. Vorrangig widmet sich das Update verschiedenen Fehlern, die nach dem Launch entdeckt wurden.

Auf den VRR-Support warten die Spieler von „Horizon Forbidden West“ weiterhin. Es ist ein Thema, das unter dem heute veröffentlichten Changelog reichlich diskutiert wird. „Ich warte geduldig auf einen 120hz-Modus oder VRR-Unterstützung. Oder beides. Der Fidelity-Modus wäre bei 40 FPS unglaublich, wenn das möglich ist“, schrieb beispielsweise ein User.

Die Fehlerhebungen, die mit dem Update 1.13 an „Horizon Forbidden West“ vorgenommen wurden, widmen sich unter anderem den Quests. Das gilt beispielsweise für ein Problem mit der Hauptquest „Nach den Sternen greifen“, bei dem der Fortschritt nach dem Neustart eines Ziels nicht aktualisiert wurde.

Ebenfalls wurden mehrere Probleme in der Hauptquest „Singularität“ behoben, bei denen unerwartetes Charakterverhalten zu Fortschrittsblockern führen konnte. Und auch die Maschinen blieben nicht unangetastet. So wurde ein Problem angegangen, bei dem Maschinen nicht auf einen toten Verbündeten reagierten.

Der Changelog zum Update 1.13 von „Horizon Forbidden West“ beschreibt ebenfalls Verbesserungen in den Bereichen User Interface und Performance. Verbesserungen wurden demnach beim Streaming des Games und der Cinematics vorgenommen.

Den kompletten Changelog zum neuen Patch 1.13 für „Horizon Forbidden West“ könnt ihr euch hier anschauen.

Diese Fehler werden untersucht

Ebenfalls wurde eine Liste mit bekannten Fehlern herausgegeben, an denen momentan gearbeitet wird. „Wir untersuchen derzeit mehrere Probleme, die von der Community gemeldet wurden. Bitte beachtet, dass diese Probleme in diesem Patch noch nicht behoben sind, aber unsere Teams sind sich der Probleme bewusst und untersuchen sie“, so die Entwickler.

Bei den bekannten aber noch nicht behobenen Problemen handelt es sich demnach um:

Das Team nimmt weiterhin Optimierungen am Spielinhalt vor, um das visuelle Flimmern zu reduzieren.

Spieler haben ein Problem in Handas Vertrag „Uralte Relikte“ gemeldet, bei dem der Missionsverlauf bei „2/3 Uralte Relikte sammeln“ oder „Gehe zur nördlichen antiken Maschinenstätte“ stecken bleibt, wenn der Spieler das Gebiet verlässt.

Outfits können im Inventar durch dunkle Schatten verdeckt sein.

Tipps zu Horizon Forbidden West:

Das noch recht neue Spiel von Sony und Guerrilla Games ist seit Mitte Februar für PS5 und PS4 erhältlich. Im Vorfeld der Veröffentlichung gingen die Tests zu „Horizon Forbidden West“ an den Start. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren