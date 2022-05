Dead Space Remake: Livestream in dieser Woche – Termin und erste Infos

"Dead Space" wird 2023 als Remake neu veröffentlicht. Auf neue Einblicke in den Titel müsst ihr nicht ganz so lange warten. Für diese Woche wurde ein neuer Livestream angekündigt.

EAs Motive-Studio wird am 12. Mai 2022 einen neuen Entwickler-Livestream veranstalten, der sich einmal mehr um das kommende Remake von „Dead Space“ dreht. Die Übertragung trägt den Titel „Crafting the Tension“ und soll laut Publisher „einen tiefen Einblick in verschiedene Aspekte des Kunstdesigns des kommenden Spiels bieten“.

Falls ihr euch den Stream am besagten Tag anschauen wollt, müsst ihr um 19 Uhr den Youtube-Player starten, den ihr in dieser Meldung vorfindet. Alternativ könnt ihr euch die Show direkt auf Youtube oder Twitch anschauen.

Infos zum Stream in der Übersicht:

Wann: Donnerstag, 12. Mai 2022

Donnerstag, 12. Mai 2022 Uhrzeit: Ab 19 Uhr

Ab 19 Uhr Was: Das Artdesign soll vorgestellt werden

Das Artdesign soll vorgestellt werden Wo: Youtube und Twitch

„Das Team von Motive wird frühes Material darüber zeigen, wie sie die Frostbite-Engine, Gen 5-Hardware und PCs nutzen, um die Umgebungen, Charaktere, VFX, Beleuchtung und vieles mehr des ursprünglichen Dead Space visuell weiterzuentwickeln und von Grund auf neu zu gestalten, um eine neue Ebene der Immersion und Qualität für das moderne Publikum von heute zu schaffen“, so EA in der Ankündigung.

Präsentation von Dead Space Remake im Livestream

Nachfolgend könnt ihr euch den Livestream zum Artdesign des Remakes von „Dead Space“ direkt anschauen:

EA Motive gab schon Anfang des Jahres reichlich Material aus dem neu entwickelten „Dead Space“ heraus und verwies später darauf, dass der Titel erst 2023 veröffentlicht wird.

Die Neuentwicklung wird vom Creative Director Roman Campos-Oriola und ehemaligen „Assassin’s Creed Valhalla“-Game Director Eric Baptizat geleitet und befindet sich beim „Star Wars Squadrons“-Studio Motive für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Produktion.

Weitere Neuigkeiten zum Remake von Dead Space:

Die aktualisierte Grafik ist nicht das einzige, was das neue „Dead Space“ vom Original aus dem Jahr 2008 unterscheidet. Die Entwickler gaben bekannt, dass Isaac Clarke eine Stimme haben wird. Einige Abschnitte des Vorgängers werden ebenfalls überarbeitet und erweitert, wobei zusätzliche Mechaniken aus den späteren Teilen verwendet werden. Mehr zu „Dead Space“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

