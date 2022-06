Prince of Persia: Remake wurde nicht eingestellt, aber erneut verschoben

Das Remake von „Prince of Persia: The Sands of Time“ befindet sich seit geraumer Zeit in der Entwicklung, ohne dass eine Veröffentlichung in Sicht ist. Schon vor einem Monat berichteten wir von einem Entwicklerwechsel. Er hat eine weitere Verzögerung zur Folge, die zum Wochenende bestätigt wurde.

Zunächst nahm Ubisoft den Titel bei verschiedenen Händlern wie GameStop und Amazon aus dem Programm, was den Publisher praktisch dazu zwang, die Verzögerung offiziell zu bestätigen. Denn erste Befürchtungen eines Entwicklungsstopps kamen auf. Doch dem ist nicht so.

Statement von Ubisoft

In der entsprechenden Erklärung heißt es: „Wir sind stolz auf die Arbeit, die Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai geleistet haben. Und Ubisoft Montreal wird von ihren Erkenntnissen profitieren, da das neue Team die Arbeit fortsetzen wird, um ein großartiges Remake zu liefern. Infolgedessen streben wir nicht länger eine Veröffentlichung im (Geschäfts-) Jahr 2023 an und das Spiel wurde von der Liste gestrichen.“

Zuvor ging der französische Publisher längere Zeit davon aus, dass das „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ vor April 2023 erscheinen wird. Allerdings müssen sich die Interessenten nach bereits vorangegangenen Verzögerungen noch einmal zusätzlich gedulden.

Laut Ubisoft können sich alle Spieler, die ihre Vorbestellungen stornieren möchten, an ihre jeweiligen Händler wenden. Der französische Publisher versichert aber, dass die Entwicklung des Spiels unabhängig davon voranschreitet.

„Wenn Spieler ihre Vorbestellung stornieren möchten, können sie sich an ihren Händler wenden“, so Ubisoft. „Sie werden über das Projekt auf dem Laufenden gehalten, während die Entwicklung voranschreitet.“

Weitere Meldungen rund um Ubisoft:

Die Bestätigung der Verzögerung erfolgt kurz nachdem das Projekt von Ubisofts Studios in Pune und Mumbai an Ubisoft Montreal übertragen wurde, was offensichtlich negative Auswirkungen auf die Entwicklungszeit hatte. Nachfolgend seht ihr einen nicht mehr ganz so neuen Trailer zum kommenden Remake:

Weitere Meldungen zu Prince of Persia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren