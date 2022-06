Dragon’s Dogma: Video-Event für diese Woche angekündigt

Bei dem Capcom Showcase in der vergangenen Nacht gab es kaum etwas zu "Dragon's Dogma" zu sehen. Dafür wurde ein digitales Event zum Jubiläum des Spiels angekündigt, das später in der Woche ausgestrahlt werden soll.

Da zogen sicher viele Spieler lange Gesichter: Einige Fans waren davon ausgegangen, dass Capcom bei seinem Showcase in der vergangenen Nacht den Nachfolger zu „Dragon’s Dogma“ ankündigen würde. Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass sich ein neuer Teil des ungewöhnlichen Rollenspiels in Arbeit befinden soll. Ein Nachfolger wurde bei dem Showcase zwar nicht angekündigt, dafür aber ein „digitales Event“.

Fans verlieren langsam die Hoffnung

Bei dem Capcom Showcase wurde ein Video zum zehnten Jubiläum von „Dragon’s Dogma“ angekündigt. In einem dazugehörigen Tweet wird gar von einem „digitalen Event“ gesprochen. Dieses wird in der Nacht vom 16. zum 17. Juni um 0 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Fans können den Stream über den YouTube-Kanal zu „Dragon’s Dogma“ oder über den Channel von Capcom USA verfolgen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Bei den Fans kommt die Ankündigung eines Videos zur Feier des Jubiläums weniger gut an. Auf Reddit etwa schreiben einige, dass sie langsam bereits die Hoffnung auf einen zweiten Teil des Fantasy-Games verlieren. „An diesem Punkt bin ich mir ziemlich sicher, dass sie es lieben, durch „DD2″ mit unseren Gefühlen zu spielen“, schreibt ein Nutzer. Andere Fans wundern sich über den Zeitpunkt, an dem Capcom das neue Video ausstrahlen will. Genau zur gleichen Uhrzeit wird auch ein Livestream zum 25. Jubiläum von „Final Fantasy VII“ stattfinden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Gerüchte um ein „Dragon’s Dogma 2“ halten sich schon lange. Hinweise auf einen Nachfolger gab es in der Vergangenheit gleich durch mehrere Leaks. So wurden etwa im November 2020 bei einem Hacker-Angriff auf Capcom Dokumente erbeutet, in denen ein neues Spiel erwähnt wurde. Zudem war „Dragon’s Dogma“ auch in dem großen Leak von Geforce Now zu finden. Bestandteile dieses Leaks hatten sich nachträglich immer wieder bestätigt.

Quelle: IGN, Reddit

Weitere Meldungen zu Dragon's Dogma 2, Dragon's Dogma: Dark Arisen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren