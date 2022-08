The Last of Us: 7 Minuten Gameplay aus dem Remake

The Last of Us:

Das Remake von "The Last of Us" steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Zuvor können sich Interessenten anhand eines längeren Gameplay-Videos von den Qualitäten überzeugen.

Sony hat kurz vor dem Launch ein weiteres Video zum kommenden Remake von „The Last of Us“ veröffentlicht. Nach dem Start des Clips, der unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist, könnt ihr einen rund sieben Minuten langen Blick auf das erneuerte Abenteuer von Joel und Ellie werfen. In den Fokus rückt Bills Town.

Mit „The Last of Us“ erwartet die Spieler eine Nachbildung des Spiels, das ursprünglich im Jahr 2013 auf der PS3 Debüt feierte und in den folgenden Jahren viele Millionen Spieler begeistern konnte. Bereits 2014 erschien ein Remaster für die PS4.

Firefly Edition könnte nach Europa kommen

Das Remake von „The Last of Us“ kann nach wie vor zum Standardpreis von 79,99 Euro vorbestellt werden. Dafür gibt es die Standardversion, die auf der PS5 die Muskeln spielen lässt.

Schon in der vergangenen Woche teilte Naughty Dog mit, dass die rund 100 Dollar teure Firefly-Edition nach dem zügigen Ausverkauf eine weitere Auflage erhält. Und auch europäische Spieler könnten davon profitieren.

Erst kürzlich stellte Naughty Dog die barrierefreien Features von „The Last of Us“ vor. Dazu gehören Audiobeschreibungen für Filmsequenzen und haptisches Feedback für Dialoge. Unsere

Darüber hinaus widmete sich das Unternehmen in einem umfangreichen Beitrag auf dem PlayStation Blog den signifikanten Änderungen gegenüber dem PS3-Original, die das Spiel zu einem echten Remake machen sollen.

Das Remake von „The Last of Us“ wird am 2. September 2022 für die PS5 erscheinen. Das Spiel befindet sich ebenfalls für den PC in Entwicklung. Während der Termin für den Rechenknecht noch nicht bestätigt wurde, behauptete ein Naughty Dog-Mitarbeiter jüngst, dass diese Version „sehr bald nach“ der PS5-Version erscheinen wird.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Die ersten Reviews zum Remake von „The Last of Us“ könnt ihr euch schon morgen anschauen. Das Review-Embargo wird am 31. August 2022 um 17 Uhr aufgehoben. Nachfolgend seht ihr das erwähnte Gameplay-Video mit längeren Spielszenen:

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren