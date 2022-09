Ubisoft Forward 2022: Trailer stimmt auf das Event in dieser Woche ein

Bereits im Juli dieses Jahres kündigte der französische Publisher Ubisoft die neueste Ausgabe des hauseigenen „Ubisoft Forward“-Formats an, die an diesem Wochenende stattfinden wird.

Die neueste Episode von „Ubisoft Forward“ wird genutzt, um uns einen Blick auf kommende Produktionen aus dem Hause Ubisoft zu ermöglichen. In einem frisch veröffentlichten Trailer zu „Ubisoft Forward 2022“ wurde bestätigt, dass wir uns unter anderem auf Spiele wie „Skull & Bones“ oder das Nintendo Switch-exklusive „Mario + Rabbids Sparks of Hope“ freuen dürfen.

Auch mit der einen oder anderen Überraschung dürfte Ubisoft-typisch zu rechnen sein.

Ankündigungen und Updates versprochen

„Am 10. September um 21 Uhr kehrt Ubisoft Forward in voller Stärke zurück, um Updates und Neuigkeiten zu verschiedenen Spielen und Projekten von Ubisoft-Teams aus der ganzen Welt zu enthüllen. Ubisoft Forward wird auf YouTube, Twitch und auf unserer offiziellen Website übertragen. Besuchen Sie Ubisoft.com/Forward am 10. September, um die Übertragung in Ihrem bevorzugten Format mit mehreren Sprach- und Zugangsoptionen zu sehen“, so die offizielle Ankündigung.

Im Vorfeld der „Ubisoft Forward 2022“ findet eine Pre-Show statt, auf der es um Updates und neue Inhalte zu Spielen wie „Brawhalla“, „For Honor“, „Anno 1800“ und „The Crew 2“ gehen wird.

