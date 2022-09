Red Dead Redemption: Geleakte Bilder aus dem eingestellten Remaster aufgetaucht

Das vergangenen Wochenende sorgte für nicht weniger als einen der größten Leaks der Videospielgeschichte, mit dem nicht nur zahlreiche Bilder und Videos zu „GTA 6“ geleakt wurden.

Darüber hinaus soll es einem Hacker unbestätigten Berichten zufolge gelungen sein, Teile des Quellcodes zu erbeuten. Da offizielle Stellungnahmen seitens Take-Two Interactive beziehungsweise Rockstar Games noch auf sich warten lassen, ist unklar, wie groß der Leak und der dadurch entstandene Schaden im Endeffekt ausfallen.

Doch nicht nur Eindrücke zu „GTA 6“ wurden im Rahmen des Leaks in Umlauf gebracht. Darüber hinaus tauchten Bilder zum möglichen Remaster des originalen „Red Dead Redemption“ aus dem Jahr 2010 auf, das in den letzten Monaten immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

Den unbestätigten Berichten zufolge sollte das technisch aufpolierte Remaster zu „Red Dead Redemption“ unter anderem für die PlayStation 5 veröffentlicht werden und dem beliebten Western-Klassiker zu einem Comeback in einem neuen Gewand verhelfen. Während die Entwickler von Rockstar Games zu den Gerüchten um die mögliche Neuauflage bisher nicht Stellung bezogen, wollten verschiedene Insider wieder einmal mehr wissen.

So wurde berichtet, dass sich Take-Two Interactive und Rockstar Games dazu entschlossen, die zur Verfügung stehenden Entwicklungsressourcen auf die Arbeiten an „GTA 6“ zu konzentrieren und das Remaster zu „Red Dead Redemption“ erst einmal auf Eis zu legen. Ob wir es hier mit dem kompletten Aus des Projekts oder möglicherweise nur mit einer Entwicklungspause zu tun haben, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar.

Aufgrund der Beliebtheit von „Red Dead Redemption“ und des kommerziellen Erfolges der Remaster-Sammlung „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ dürfte allerdings der Gedankengang nahe liegen, dass sich Take-Two Interactive und Rockstar Games diese Einnahmemöglichkeit nicht entgegen lassen. Sollte ein offizielles Statement zu den Gerüchten um das Remaster von „Red Dead Redemption“ folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

