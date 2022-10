PlayStation Studios: Übernahmen verhelfen den Studios laut Hulst zu einem Wachstum

In einem Interview sprach Hermen Hulst, der Boss der PlayStation Studios, über die Übernahmen der vergangenen Monate. Den Vorwurf, Sony Interactive Entertainment schnappe dem Markt Studios weg, möchte Hulst laut eigenen Angaben so nicht stehen lassen. Stattdessen sieht er in den Übernahmen eine positive Entwicklung für die jeweiligen Studios.

Sowohl Microsoft als auch Sony Interactive Entertainment griffen in den vergangenen Jahren verstärkt zur Übernahme von Entwicklerstudios, um die eigenen Software-Portfolios zu stärken.

So gingen in der näheren Vergangenheit Studios wie Insomniac Games, Bungie, Firesprite, Haven oder Nixxes Software in den Besitz von Sony Interactive Entertainment über. Den oft geäußerten Vorwurf, dass Sony Interactive Entertainment und Microsoft dem Markt Studios und Entwickler rauben, möchte Hulst so nicht stehen lassen. Stattdessen vertritt der Leiter der PlayStation Studios laut eigenen Angaben den Standpunkt, dass vor allem die von Sony Interactive Entertainment gekauften Studios von den Übernahmen profitieren.

Darüber hinaus befinde sich sein Unternehmen nicht in einem Übernahmerennen mit Microsoft, wie Hulst ergänzte. Stattdessen gehe es Sony Interactive Entertainment bei den Übernahmen vor allem darum, Studios mit einer kreativen Version zu finden, die zu den PlayStation Studios passt.

Das Wachstum der Studios wird unterstützt

„Wir arbeiten immer mit Teams zusammen, die eine starke kreative Vision haben. Sie muss sich wie angegossen in die Kultur der PlayStation Studios einfügen“, so Hulst. „Das ist uns sehr wichtig. Vielen Teams helfen wir dabei, sie aufzubauen. Wir haben kürzlich Haven übernommen, was unser erstes Studio in Quebec ist. Das erste Studio in Kanada, das unter anderem von Jade Raymond gegründet wurde.“

„Wir waren wirklich beeindruckt von ihrem Ehrgeiz, von ihrer kreativen Vision. Und ich denke, sie ins Haus zu holen, ermöglicht es uns, beim Aufbau eines Studios zu helfen. Ein Studio viel schneller und viel konsequenter aufzubauen, als wenn man sie extern halten würde. Der Gedankengang, dass wir Teams vom Markt nehmen, ist nicht unbedingt richtig“, meint Hulst weiter. „Es ist manchmal das komplette Gegenteil: Wir helfen dabei, neue Studios zum Leben zu erwecken, die der PlayStation-Community wunderbare neue Erfahrungen liefern werden.“

Haven arbeitet unter der Leitung von Jade Raymond an einem neuen Live-Service-Titel, der ein frisches Konzept verfolgen und über Jahre unterstützt werden soll. Wann mit der offiziellen Enthüllung des Titels zu rechnen ist, wurde bisher jedoch nicht verraten.

