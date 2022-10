Haven Studios: Möchte die Videospielentwicklung neu erfinden

Neben dem ersten Spiel arbeitet Haven Studios an einer innovativen Cloud-Technologie, mit der die Videospielentwicklung effizienter gestaltet werden soll.

Die amerikanische Nachrichten-Webseite Axios berichtet ausführlich über die Entwicklungsstrategie von Haven Studios. Es handelt sich hierbei um den jüngsten Neuzugang von Sony PlayStation.

Beim kanadischen Entwicklerstudio wird nicht nur an einem Spiel gearbeitet. Zusätzlich werkelt das Team daran, die Videospielentwicklung in die Cloud zu legen. Bisher gilt der Prozess als so umfassend, dass Entwickler die Fertigstellung eines Spiels scherzeshalber als „Wunder“ bezeichnen.

Google Docs für Spieleentwickler

Die Entwicklung auf externe Server zu verlagern soll zu einer besseren Zusammenarbeit und schnelleren Iterationen führen. Außerdem könnten dadurch mehrere Mitarbeiter gleichzeitig an einem bestimmten Abschnitt des Spiels arbeiten. Geplant ist demnach eine Art Google Docs für Spieleentwickler. Anstatt Dokumenten wären hier die Level eines Videospiels enthalten, erklärt der PlayStation-Architekt Mark Cerny.

Entwickler sollen sich nicht mehr um einen Bildschirm versammeln müssen, um Anmerkungen miteinander zu vergleichen oder Fortschritte zu kontrollieren. Indem die Entwicklung auf Cloud-Servern stattfindet, wären die Änderungen für alle Teammitglieder sofort sichtbar. Genau das ist das Ziel von Haven Studios.

Allerdings ist diese Technologie noch nicht ausgereift. Deswegen sind rund ein Drittel der 115 Mitarbeiter mit Cloud-Tools, Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen beschäftigt.

Laut Cerny und den Mitbegründern des Studios beeinträchtigt das Tempo der heutigen Spieleentwicklung den kreativen Prozess. Deshalb möchte Haven die Iterationszeit verkürzen, der laut dem Chief Technology Officer von Generation zu Generation länger geworden sei.

Das geplante PS5-Projekt soll unter der Erschaffung eines innovativen Entwicklungsprozesses nicht leiden. Dazu teilt Studio-Chefin Jade Raymond mit: „Es gibt einige Innovationen, die für uns interessant sind, aber wir werden nicht unsere ganze Zeit damit verbringen, zu träumen und in den Himmel zu starren, wenn dabei kein großartiges Spiel herauskommt.“

