Hideo Kojima: Wie ein neues Medium? Der Designer spricht über sein neues Projekt

Bekanntermaßen arbeitet Hideo Kojima aktuell an mehreren neuen Projekten. Wie die japanische Designer-Legende in einem Interview verlauten ließ, haben wir es bei einem der unangekündigten Titel mit einem Projekt zu tun, das Kojima schon seit Jahren realisieren möchte.

In den vergangenen Wochen und Monaten erreichten uns regelmäßig neue Gerüchte zu den Projekten, an denen der bekannte japanische Game-Designer Hideo Kojima aktuell arbeitet.

In einem von The Guardian geführten Interview wollte Kojima zwar keine konkreten Ankündigungen vornehmen, ging aber zumindest etwas näher auf einen der Titel ein, der aktuell unter seiner Aufsicht entsteht. Sollte sich der Titel, den Kojima laut eigenen Angaben schon lange realisieren wollte, zu einem Erfolg entwickeln, dann ist laut Kojima das Potenzial gegeben, maßgeblichen Einfluss auf die beiden Medien Videospiele und Filme zu nehmen.

„Es ist fast wie ein neues Medium“, so Kojima über eines seiner kommenden Spiele. „Wenn das gelingt, wird es die Dinge umdrehen – nicht nur in der Spieleindustrie, sondern auch in der Filmindustrie.“

Aufbau der Infrastruktur eine große Herausforderung

Eine der größten Herausforderungen besteht laut Hideo Kojima darin, die für den Titel benötigte Infrastruktur zu erschaffen. „Man kann erfolgreiche Experimente machen, aber zwischen einem Experiment und einem Ort, an dem es Teil des täglichen Gebrauchs wird, liegt ein weiter Weg“, führte Kojima zu dem mysteriösen Projekt aus.

Auf welchen Titel sich Kojima bei seinen Aussagen im Detail bezog, wurde nicht verraten. Zuletzt wurde die Designer-Legende aber immer wieder mit zwei möglichen Projekten in Verbindung gebracht: Einem Nachfolger zum ungewöhnlichen Abenteuer „Death Stranding“ sowie einem Horror-Abenteuer mit dem „Overdose“.

Darüber hinaus bestätigte Kojima im Juni dieses Jahres eine Partnerschaft mit den Xbox Game Studios, aus der ein nicht näher konkretisiertes Projekt hervorgehen wird.

Quelle: The Guardian

