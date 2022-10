PS5: Nächster Meilenstein in Japan erreicht – Allerdings langsamer als die Vorgänger

Wie der Enterbrain-Verlag und die japanische Famitsu zum Abschluss der Woche berichteten, gelang es Sony Interactive Entertainment mit der PlayStation 5 kürzlich, in Japan den nächsten großen Meilenstein zu erreichen.

Demnach verkaufte sich die PlayStation 5 im Land der aufgehenden Sonne bis zum 23. Oktober 2022 mehr als zwei Millionen Mal. Der Großteil der verkauften Konsolen entfiel wenig überraschend auf das Standard-Modell mit einem Laufwerk, das in Japan knapp 1,75 Millionen Abnehmer fand. Die restlichen abgesetzten Einheiten waren auf die Digital-Edition zurückzuführen.

Wie die Famitsu ausführte, benötigte die PlayStation 5 für diesen kommerziellen Meilenstein 101 Wochen und knackte die zwei Millionen verkauften Konsolen damit langsamer als ihre beiden Vorgänger in Form der PlayStation 3 und der PlayStation 4.

Verschiedene Faktoren machten der PS5 in Japan zu schaffen

Demnach erreichte die PlayStation 4 die zwei Millionen verkauften Konsolen in Japan in einem Zeitraum von 90 Wochen, während die PlayStation 3 sogar nur 73 Wochen benötigte. Experten zufolge ist diese Entwicklung auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, die der PlayStation 5 in Japan zu schaffen machten. Zum einen sei hier die erdrückende Dominanz der Switch hervorzuheben, die sich in Japan großer Beliebtheit erfreut und sich in Nippon bis Ende Juni mehr als 25 Millionen Mal verkaufen konnte.

Darüber hinaus hatte die PlayStation 5 in der Vergangenheit stets mit Lieferengpässen zu kämpfen, unter denen neben westlichen Spielern und Spielerinnen natürlich auch die japanische Gaming-Community litt. Auch die Corona-Pandemie sowie die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Monate machten der Sony-Konsole das Leben schwer. Zumal der Hauptkonkurrent in Form der Switch in Japan deutlich günstiger angeboten wird, was laut Experten ebenfalls die Kaufentscheidungen der Kunden beeinflussen dürfte.

Übrigens verkaufte sich die PlayStation 5 nicht nur in Japan über zwei Millionen Mal. Auch in Großbritannien erreichte die aktuelle Sony-Konsole diesen Meilenstein kürzlich. Bis Ende Juni 2022 lieferte Sony Interactive Entertainment laut eigenen Angaben 21,7 Millionen PS5-Konsolen an den weltweiten Handel aus.

