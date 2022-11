Return to Monkey Island: Ab sofort inkl. deutscher Sprachausgabe für die PS5 und XSX erhältlich

Ab sofort könnt ihr auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S nach Monkey Island zurückkehren. Das Point ’n‘ Click-Adventure „Return to Monkey Island“ bringt Guybrush Threepwood in einem von der Kritik gefeierten Abenteuer auf euren Bildschirm. Und dank eines neuen Updates steht sogar eine deutsche Sprachausgabe auf allen Plattformen zur Verfügung.

Ein wahres Fest für Serienfans

„Return to Monkey Island“ wurde einmal mehr vom Serienschöpfer Ron Gilbert erschaffen, weshalb auch die Geschichten aus „The Secret of Monkey Island“ sowie „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ fortgesetzt werden. Dafür wird das klassische Gameplay der Point ’n‘ Click-Adventures modernisiert, ohne den Charme der legendären Reihe auf dem Weg zu verlieren.

In Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games hat man dieses Abenteuer erschaffen, um die Spieler einmal mehr zu begeistern. Dies ist sowohl auf Nintendo Switch als auch PC bisher so gut gelungen, dass „Return to Monkey Island“ das am schnellsten verkaufte Spiel der beliebten Reihe geworden ist.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Die Irrungen und Wirrungen rund um das berühmteste Geheimnis von Monkey Island führen Guybrush Threepwood – unerschrockener Held, Lederjackenverkäufer und mächtiger Pirat – auf ein neues, rasantes Abenteuer durch die Karibik, fest entschlossen, das schwer greifbare Geheimnis ein für alle Mal zu lüften. Die Reise zurück zur Mêlée-Insel wäre nur halb so schön, würden dort nicht alte Freunde, Feinde und flüchtige Bekannte warten.“

Hier ist auch ein offizieller Launch-Trailer, der auch einen Eindruck von der deutschen Sprachausgabe vermittelt:

