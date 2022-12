Blizzard: Neue Survival-Marke entsteht unter der Leitung des Far Cry-Producers Dan Hay

Wie bereits vor einer Weile bekannt gegeben wurde, arbeiten die "World of Warcraft"- und "Diablo"-Macher von Blizzard Entertainment an einer neuen Survival-Marke. In einem kurzen Status-Update wurde bestätigt, dass das ambitionierte Projekt unter der Leitung eines alten Bekannten entsteht.

Wie die Entwickler von Blizzard Entertainment im Januar dieses Jahres bekanntgaben, arbeitet das Studio derzeit an einem Survival-Titel auf Basis einer neuen Marke.

Nachdem es um das Projekt in den letzten Monaten recht still wurde, lieferte uns Blizzard Entertainment kurz vor dem Jahreswechsel ein kurzes Lebenszeichen und ein interessantes Detail zur neuen Survival-Marke. Wie das US-Studio in Person von Präsident Mike Ybarra bestätigte, wird die Entwicklung des Projekts von einem alten Bekannten geleitet. Die Rede ist von Dan Hay, der in seiner Karriere bei verschiedenen großen Publishern arbeitete.

So war Hay in der Vergangenheit nicht nur an Spielen wie „Fear 3“ oder „Fracture“ federführend beteiligt. Darüber hinaus fungierte er beim französischen Publisher Ubisoft als Executive-Producer von „Far Cry 3“, „Far Cry 4“, „Far Cry 5“ sowie der beiden Spin-offs „New Dawn“ und „Primal“.

Handfeste Detail lassen weiter auf sich warten

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Survival-Projekts zu rechnen ist, wurde bisher nicht verraten. Auch mit konkreten Details halten sich die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment noch vornehm zurück. „Blizzard begibt sich auf seine nächste Quest. Wir begeben uns auf eine Reise in ein ganz neues Universum, Heimat eines brandneuen Survival-Titels für den PC und die Konsolen“, hieß es in der offiziellen Ankündigung.

Und weiter: „Ein Ort voller Helden, die wir noch treffen müssen, Geschichten, die noch erzählt werden müssen, und Abenteuer, die noch erlebt werden müssen. Ein riesiges Reich an Möglichkeiten, das darauf wartet, erkundet zu werden.“ Für welche Plattformen die neue Survival-Marke im Endeffekt erscheint, ist ebenfalls noch unklar.

Da sich das Projekt offiziellen Angaben zufolge seit mehr als fünf Jahren in Arbeit befindet, können wir aber wohl davon ausgehen, dass neben dem PC und der Xbox Series X/S auch die PlayStation 5 versorgt – die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft hin oder her.

