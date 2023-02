Horizon Call of the Mountain: Launch-Trailer zum PSVR2-Abenteuer zeigt riesige Gegner

Horizon Call of the Mountain:

"Horizon Call of the Mountain" erscheint in der kommenden Woche zusammen mit dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR2. Der Launch-Trailer zeigt, was Spieler in wenigen Tagen erleben können.

In fünf Tagen kommt PlayStation VR2 auf den Markt. Und Spieler, die das Bundle mit „Horizon Call of the Mountain“ bestellen oder den Titel separat erwerben, können direkt mit einem der größten Launch-Spiele des neuen Virtual Reality-Headsets loslegen.

Gefeiert wird die bevorstehende Veröffentlichung von „Horizon Call of the Mountain“ schon heute mit einem Launch-Trailer, der ein paar weitere Einblicke in das Abenteuer von Guerrilla und Firesprite bereitstellt. Dabei wird deutlich, dass Spieler den Maschinenwesen näher als je zuvor kommen und auch bekannte Charaktere aus der „Horizon“-Serie treffen werden.

Tests zu Horizon Call of the Mountain veröffentlicht

Nach wie vor gilt, dass ein simpler Trailer nur recht bedingt einen Eindruck davon verschaffen kann, was Spieler mit PlayStation VR2 auf dem Kopf erleben. Gleiches gilt für die Tests, die seit gestern veröffentlicht werden, aber beschreiben, welche Qualitäten und Schwachpunkte das VR-Abenteuer bietet.

Den PLAY3.DE-Test zu „Horizon Call of the Mountain“ lest ihr nach einen Klick auf den Link. Auf Metacritic kommt der Titel basierend auf mehr als 40 Reviews auf einen Score von 79, was in Schulnoten umgerechnet wohl einer 2 entsprechen würde.

Das Spiel folgt dem ehemaligen Soldaten Ryas, der in Ungnade gefallen ist und den Spielern die Möglichkeit bietet, hohe Gipfel zu erklimmen, Geheimnisse zu lösen und dem Volk die Freiheit zu geben, während er ebenfalls versucht, sich selbst die Erlösung zu verschaffen. Aloy und andere bekannte Gesichter aus der Welt von „Horizon“ werden ebenfalls präsent sein.

Spieler, die PlayStation VR2 noch nicht bestellt haben, können weiterhin bei PlayStation Direct zuschlagen. Das Headset ohne Spiel kostet 599,99 Euro. Zusammen mit einem Exemplar von „Horizon Call of the Mountain“ werden 649,99 Euro fällig. Die Ladestation für die Sense-Controller schlägt mit rund 50 Euro zu Buche, ist momentan aber nicht verfügbar.

Nachfolgend steht der Launch-Trailer zu „Horizon Call of the Mountain“ zur Ansicht bereit:

