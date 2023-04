Mortal Kombat 12: Baldiges Ende der Wartezeit? Insider nennt Zeitraum für die Enthüllung

Nach den Spekulationen der vergangenen Monate wurde im aktuellen Geschäftsbericht von Warner Bros. Interactive Entertainment bestätigt, dass bei den NetherRealm Studios in der Tat an „Mortal Kombat 12“ gearbeitet wird.

Abgesehen von der Tatsache, dass der blutige Fighting-Titel für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen ist, wurden bisher jedoch keine konkreten Details zum neuen Ableger genannt. Nachdem vor wenigen Tagen niemand geringeres als Ed Boon die Spekulation um eine nahende Präsentation befeuerte, lieferte nun ein bekannter Insider Hinweise auf eine nahende Präsentation von „Mortal Kombat 12“.

Die Rede ist von Windows Centrals Jez Corden, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag, und auf Twitter andeutete, dass die Enthüllung von „Mortal Kombat 12“ im kommenden Monat erfolgen wird. Einen konkreten Termin nannte der Journalist und Insider dabei nicht.

Da sich die Verantwortlichen der NetherRealm Studios bezüglich „Mortal Kombat 12“ weiterhin in Schweigen hüllen, ist unklar, in wie weit die Angaben der Insider zutreffend sind. Erst vor wenigen Tagen wiesen Corden und Giant Bombs Jeff Grubb darauf hin, dass der neueste Ableger der ikonischen Fighting-Titel-Reihe für eine Veröffentlichung im September 2023 vorgesehen ist.

Geht es um die Inhalte von „Mortal Kombat 12“, dann wollen Insider unter anderem in Erfahrung gebracht haben, dass wir uns auf eine Rückkehr von Shao Khans General Reiko freuen dürfen, der zuletzt in „Mortal Kombat: Armageddon“ (2006) mit von der Partie war und endlich zurückkehren soll.

Darüber hinaus schien Ed Boon Ende des vergangenen Jahres anzudeuten, dass auch die für Einzelspieler konzipierte Story-Erfahrung „Konquest“ vor einem Comeback stehen könnte. Offiziell bestätigt wurde dahingehend bislang allerdings nichts.

„Mortal Kombat 12“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

I think you’ll find out more next month. :0

— Jez 💀 (@JezCorden) April 21, 2023