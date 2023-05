Sony Bend: Neuankündigung der Days Gone-Macher auf dem großen PS5-Showcase?

Nach den zahlreichen Gerüchten der vergangenen Wochen wurde am gestrigen Mittwoch endlich der Termin des nächsten großen PlayStation 5-Games-Showcase bestätigt: Der 24. Mai 2023.

Wie Sony Interactive Entertainment versprach, wird uns das digitale Event einen Blick auf kommende Highlights ermöglichen, die sich für die PlayStation 5 und PlayStation VR2 in Entwicklung befinden. Möglicherweise befindet sich unter den präsentierten Titeln auch das neueste Projekt der „Days Gone“-Macher der Sony Bend Studios.

Passend zur Enthüllung des Termins des PS5-Showcase veröffentlichte Sony Bend nämlich einen Tweet, in dem das Studio zum einen auf sein 30. Jubiläum hinweist, das in diesem Jahr begangen wird.

Weiter heißt es: „Unser Studio wurde 1993 gegründet und entwickelt sich ausgehend von unseren Wurzeln der Leidenschaft und Innovation weiter. Vielen Dank für eure Unterstützung über 30 Jahre mit Spielen von Syphon Filter bis Days Gone. Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, was als nächstes kommt!“.

Eine Aussage, die vermuten lässt, dass auch die Jungs und Mädels von Sony Bend zugegen sein und den großen PS5-Games-Showcase nutzen könnten, um ihr nächstes Projekt vorzustellen. Wie wir seit einiger Zeit wissen, arbeiten die „Days Gone“- und „Syphon Filter“ an einem Titel, der auf einer neuen Marke basieren wird.

Zudem war die Rede davon, dass das nächste Projekt von Sony Bend die Open-World-Mechaniken aufgreifen wird, die für „Days Gone“ entworfen wurden. Auch wurde bestätigt, dass neben einer klassischen Kampagne für Einzelspieler nicht näher konkretisierte Multiplayer-Inhalte geboten werden.

„Wir arbeiten derzeit an einer neuen IP, die Multiplayer beinhaltet und auf den Open-World-Systemen von Days Gone aufbaut, Ihnen aber eine völlig neue Welt bietet, die wir mit großer Freude für Sie erschaffen möchten. Wir können es kaum erwarten, es Ihnen zum richtigen Zeitpunkt zu offenbaren“, führte Sony Bend im Juni 2022 aus.

Was es mit dem nächsten Titel der „Days Gone“-Macher im Detail auf sich hat, erfahren wir möglicherweise in der kommenden Woche.

This year, we celebrate our 30th Anniversary at Bend Studio! 🎉

Established in 1993, our studio continues to evolve from our roots of passion and innovation. Thank you for your support over 30 years of games from Syphon Filter to Days Gone. We can’t wait to show you what’s next! pic.twitter.com/l2G5x9DKDh

— Bend Studio (@BendStudio) May 17, 2023