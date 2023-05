Anthem: Ehemaliger Entwickler – „Wir wussten, dass es nicht fertig ist“

BioWares „Anthem“ war zwar ambitioniert, konnte zum Launch jedoch die wenigsten Spieler begeistern. Ein ehemaliger Entwickler gab über Twitter nun an, dass das Spiel in nur 15 Monaten zusammengeschustert wurde und das Team genau wusste, dass „Anthem“ noch nicht bereit war.

Am vergangenen Wochenende gab es erneut eine Twitter-Frage an die Entwickler-Community. Devs sollten den Titel mit dem niedrigsten Metascore zeigen, an dem sie gearbeitet haben und schreiben, warum sie dieses Spiel trotzdem lieben.

Auf den Aufruf meldete sich ein ehemaliger BioWare-Mitarbeiter, der an dem 2019 erschienenen „Anthem“ mitgearbeitet hat. Sein Bericht löste eine Flut an Nachrichten von Spielern sowie anderen Entwicklern aus und ließ das Spiel auf Twitter trenden.

„Anthem 2 wäre klasse geworden!“

„Ich habe viel bei diesem Projekt gelernt“, schrieb der Entwickler Ian Saterdalen auf Twitter neben einem Screenshot von Anthem, der einen Metascore von 59 und einen User Score von 4.0 zeigt. „Wir wussten, dass es nicht fertig ist, denn das Spiel wurde buchstäblich in nur 15 Monaten erschaffen. Was ein noch nie dagewesener Umstand für ein Spiel dieses Umfangs ist. Anthem 2 wäre großartig gewesen!“

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

In folgenden Tweets ging Saterdalen weiter auf den Entwicklungsprozess ein. So sei der Titel bereits fünf oder sechs Jahre in der Vorproduktion gewesen, bevor Saterdalen zu dem Projekt stieß. Allerdings fehlte eine klare Vision oder die Vision für „Anthem“ änderte sich ständig. Das Team soll es geschafft haben, das Spiel mit nur 15 Monaten Entwicklung zu veröffentlichen, weil Saterdalen und viele andere Entwickler 90 Stunden pro Woche an dem Titel gearbeitet haben, so der Entwickler auf Twitter. Er sei sich sicher, dass Mitarbeiter von BioWare bereits 90 Stunden die Woche an „Anthem“ gearbeitet haben, bevor er zu dem Projekt stieß, so Ian Saterdalen weiter.

Mehr zu BioWare:

In den Antworten auf den Tweet drücken viele Spieler ihre Enttäuschung über den Zustand von „Anthem“ aus. Dabei sei es aber nicht so, dass der Titel keinen Spaß gemacht hätte. Viele Nutzer antworteten dem Entwickler, wie schade sie es finden, dass die Überarbeitung „Anthem 2.0“ eingestellt wurde. Auch wird von einigen Spielern ihr Interesse an einem Nachfolger zu „Anthem“ bekundet.

Quelle: Reddit

Weitere Meldungen zu Anthem.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren