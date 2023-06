Pragmata: Insider nennt möglichen Grund für die Verschiebungen

Zu den ersten großen Third-Party-Titeln, die im Jahr 2020 für die Konsolen der aktuellen Generation angekündigt wurden, gehörte Capcoms neue Marke „Pragmata“.

Nachdem es um das Science-Fiction-Abenteuer in der Vergangenheit recht still wurde, kam es in dieser Woche, wie es eigentlich kommen musste: Ergänzend zur Veröffentlichung eines neuen Trailers gab Capcom bekannt, dass der Release von „Pragmata“ ein weiteres Mal verschoben wurde.

Ursprünglich sollte „Pragmata“ bereits im Jahr 2022 veröffentlicht werden, ehe der Titel auf 2023 verschoben wurde. Doch auch daraus wird nichts, was die Vermutung aufkommen ließ, dass es zu Problemen in der Entwicklung gekommen sein könnte. Befeuert werden diese Gerüchte aktuell von einem alten Bekannten.

Wie „AestheticGamer“ alias „Dusk Golem“ via Twitter andeutete, könnte sich das Entwicklerteam hinter „Pragmata“ zwischenzeitlich in der Tat in eine kreative Sackgasse dirigiert haben. Dies wiederum führte laut dem Leaker und Insider dazu, dass die Entwicklung der neuen Science-Fiction-Marke neu gestartet beziehungsweise einem Reboot unterzogen wurde.

Zu welchem Zeitpunkt der mögliche Neustart erfolgte, konnte oder wollte „Dusk Golem“ nicht bestätigen. Daher ist auch weiterhin unklar, wie weit die Arbeiten an der aktuellen Version von „Pragmata“ mittlerweile fortgeschritten sind. Da offizielle Informationen zum Gameplay und Spielszenen weiterhin Mangelware sind, liegt allerdings der Gedankengang nah, dass das ambitionierte Projekt noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat.

Dafür spricht auch eine Szene aus dem aktuellen Trailer, in der ein Zettel zu sehen war, auf dem das Jahr 2023 durchgestrichen wurde. Das zu sehende Fragezeichen könnte zudem darauf hindeuten, dass den wartenden Spielerinnen und Spielern noch einiges an Geduld abverlangt wird.

Weitere Meldungen zu Pragmata:

„Pragmata“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Laut den verantwortlichen Entwicklern von Capcom wird das finale Produkt die lange Wartezeit definitiv wert sein.

Pragmata had a trailer showing the first gameplay of the game, but also a delay (to an unknown date for now), but ensure it’s being worked on and not cancelled.

It was internally rebooted at one point.

See gameplay here: https://t.co/BVKO9kLSEX pic.twitter.com/1uU0NljJ2I

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 12, 2023