PS5 DualSense: Limitierte LeBron James-Edition angekündigt

PS5-Spieler, die sich gleichzeitig für Basketball interessieren, können in Kürze eine besondere Edition des DualSense-Controllers erwerben. Sie entstand in Zusammenarbeit mit LeBron James.

Sony hat eine neue Edition des PS5-Controllers DualSense angekündigt. Das Design basiert auf einer Zusammenarbeit mit dem Basketballspieler LeBron James.

Der PlayStation-Hersteller weist darauf hin, dass es sich um eine limitierte Edition handelt, was bedeutet, dass die Scalper vermutlich schon in den Startlöchern stehen. Zudem sei es das erste limitierte PlayStation-Zubehör, das „gemeinsam mit einer Kulturikone entworfen“ wurde.

Vorbestellungen ab Donnerstag

Der „LeBron James Limited Edition DualSense Wireless-Controller“ wird am 27. Juli 2023 in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Portugal, Italien und in den Benelux-Staaten veröffentlicht. Vorbestellungen sind ab dem 29. Juni 2023 exklusiv über direct.playstation.com möglich. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.

„Mit Elementen, die von LeBrons Liebe zum Gaming und zur Community inspiriert sind, ist der LeBron James Limited Edition DualSense Wireless-Controller ein echtes Herzensprojekt, das gemeinsam mit LeBron entwickelt wurde“, so Sony in der heutigen Ankündigung.

Verziert ist der schwarze DualSense-Controller der PS5 mit bekannten Symbolen und Slogans wie “Nichts ist geschenkt. Alles muss man sich verdienen”.

Der ursprüngliche DualSense-Controller wurde zusammen mit der PS5 eingeführt und unterstützt besondere Features. Dazu gehören das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Beide Funktionen sollen das Erlebnis noch immersiver gestalten. Hinzu kommen eine Create-Taste, integrierte Lautsprecher und ein Bewegungssensor.

Wer etwas mehr braucht, kann zum DualSense Edge-Controller greifen, der bei Amazon momentan mit rund 220 Euro* zu Buche schlägt und damit 20 Euro weniger kostet, als es die UVP vorsieht. Zu den Features des Pro-Controllers gehören allerlei Anpassungsmöglichkeiten, sowohl in Bezug auf die Hardware als auch auf die Software.

Weitere Meldungen zur PS5:

Wie gefällt euch der PS5-Controller im Look von LeBron James? Oder würdet ihr einer Xbox im Barbie-Look den Vorrang geben? Auch diese Hardware wurde heute vorgestellt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu DualSense, PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren