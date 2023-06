PS Plus Essential: Juli 2023-Neuzugänge vor Ankündigung geleakt

Auch die PS Plus-Essential-Spiele für Juli 2023 wurden vorzeitig geleakt. Was Abonnenten im kommenden Monat erwarten können, erfahrt ihr in dieser Meldung. Mit dabei ist unter anderem ein "Call of Duty"-Spiel.

Heute Abend werden die PS Plus Essential-Spiele für Juli 2023 angekündigt. Allerdings kam es schon im Vorfeld zu einem Leak, der einmal mehr als sehr vertrauenswürdig angesehen werden kann. Denn der bekannte Insider billbil-kun sorgte auch diesmal für die frühzeitige Enthüllung.

Nachdem er schon in den Vormonaten stets richtig lag, können sich Abonnenten von PlayStation Plus Essential im Juli 2023 auf „Call of Duty Black Ops Cold War“, „Alan Wake Remastered“ und „Endling Extinction is Forever“ einstellen.

PS Plus Essential im Juli 2023

Call of Duty Black Ops Cold War – PS4, PS5

Veröffentlichung im November 2020

Metascore: 76

User-Score: 5.0

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Alan Wake Remastered – PS4, PS5

Veröffentlichung im Oktober 2021

Metascore: 79

User-Score: 8.0

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Endling Extinction is Forever – PS4, PS5

Veröffentlichung im Juli 2022

Metascore: 82

User-Score: 8.3

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sofort heruntergeladen werden können die Spiele noch nicht. Vielmehr müssen sich Abonnenten bis zum kommenden Dienstag gedulden. Am 4. Juli 2023 werden die Neuzugänge von PS Plus Essential gegen 11 Uhr freigeschaltet.

Bis zu diesem Zeitpunkt können Spieler die Essential-Titel in Anspruch nehmen, die im Juni 2023 für PS4 und PS5 freigeschaltet wurden. Dabei handelt es sich um „NBA 2K23“, „Jurassic World Evolution 2“ und „Trek to Yomi“.

PS Plus Extra und Premium im Juli 2023

Nach der Freischaltung der Essential-Games für Juli 2023 geht es mit der Ankündigung der Neuzugänge für Extra und Premium weiter. Die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony in der Regel an einem festen Muster festhält. Demnach erfolgt die Ankündigung der Neuzugänge für Extra und Premium voraussichtlich am 12. Juli 2023, bevor es am 18. Juli 2023 zu deren Freischaltung kommt.

Allerdings müssen im Juli auch einige Spiele weichen, darunter Teile der „BioShock“-Reihe. Eine Auflistung der Juli-Weggänge findet ihr in dieser Meldung.

Spieler, die noch keine PS Plus-Mitgliedschaft ihr Eigen nennen, können den Dienst ab 59,99 Euro pro Jahr abonnieren. Dafür gibt es mit Essential die Grundstufe. Für 99,99 Euro pro Jahr erfolgt ein Zugriff auf Extra und für 119,99 Euro auf Premium. Die höherpreisigen Stufen gewähren einen Zugriff auf weitere Bibliotheken und Features. Eine Übersicht hält Sony auf der offiziellen PlayStation Plus-Webseite parat.

