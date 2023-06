PS Plus Essential: Juli 2023-Spiele für PS4 und PS5 angekündigt

Nachdem die PlayStation Plus Essential-Spiele für den bevorstehenden Juli 2023 im Laufe des Nachmittags geleakt wurden, hält sich die Überraschung sicherlich in Grenzen. Aber inzwischen steht hochoffiziell fest, welche Neuzugänge Inhaber einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft als nächstes herunterladen können.

Mit dabei ist unter anderem das „Call of Duty“ aus dem Jahr 2020. Dabei handelt es sich um „Black Ops Cold War“, das sowohl für die PS4 als auch für die PS5 zur Verfügung gestellt wird. Ebenfalls enthalten sind „Alan Wake Remastered“ und „Endling Extinction is Forever“.

PS Plus Essential im Juli 2023

Call of Duty Black Ops Cold War – PS4, PS5

Veröffentlichung im November 2020

Metascore: 76

User-Score: 5.0

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Alan Wake Remastered – PS4, PS5

Veröffentlichung im Oktober 2021

Metascore: 79

User-Score: 8.0

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Endling Extinction is Forever – PS4, PS5

Veröffentlichung im Juli 2022

Metascore: 82

User-Score: 8.3

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Heruntergeladen werden können die Essential-Spiele ab dem kommenden Dienstag. Im Gegensatz zu den Extra- und Premium-Spielen gilt, dass sie innerhalb der Monatsfrist in Anspruch genommen werden müssen, danach aber dauerhaft gespielt werden können.

Bis zur kommenden Woche gilt diese Frist ebenfalls für die Essential-Spiele, die im vergangenen Juni freigeschaltet wurden. Hierbei handelt es sich um „NBA 2K23“, „Jurassic World Evolution 2“ und „Trek to Yomi“.

Weitere Spiele für den kommenden Monat werden am 12. Juli angekündigt und am 18. Juli 2023 freigeschaltet. Sie erweitern die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium. Allerdings müssen im kommenden Monat auch einige Titel weichen, darunter mehrere Teile der „Bioshock“-Reihe. Eine Liste findet sich in dieser Meldung.

PS Plus im August 2023

Ebenfalls lassen sich die Termine für August 2023 vorhersagen, da Sony einem bestimmten Muster folgt. Spiele für PS Plus Essential werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Nach diesen zwei Wochen folgen die Ankündigungen und Freischaltungen der Extra- und Premium-Neuzugänge. Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

Essential-Ankündigung am 26. Juli 2023

Essential-Freischaltung am 1. August 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 9. August 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 15. Juli 2023

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

PlayStation Plus kommt auf etwa 47,4 Millionen Abonnenten. Auch zur Verteilung auf die einzelnen Stufen gab es jüngst Angaben. So wählen etwa 17 Prozent der Abonnenten die Premium-Stufe, während 13 Prozent zu Extra greifen. Der Rest begnügt sich mit der Grundstufe Essential. Weitere Details zur Aufteilung sind hier zusammengefasst.

