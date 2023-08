Borderlands 4: Von Synchronsprecherin und Produzentin bestätigt

„Borderlands 3“ hat fast vier Jahre auf dem Buckel, was Rufe nach einem direkten Nachfolger lauter werden lassen. Und es scheint, dass der nächste Teil der Loot-Shooter-Reihe in nicht allzu ferner Zeit veröffentlicht wird.

Während die Ankündigung nach wie vor aussteht, sorgte die Schauspielerin Angie Jho Le für einen Leak. Ihrem Online-Lebenslauf zufolge ist sie als Synchronsprecherin an „Borderlands 4“ beteiligt.

Der Verweis auf „Borderlands 4“ wurde inzwischen aus dem Lebenslauf entfernt. Begleitet wurde er vom Namen „Aiyumi“, wobei es sich um die von der Schauspielerin verkörperte Figur handeln dürfte.

Release ursprünglich für 2023 geplant?

Auch in einem inzwischen entfernten Linkedin-Eintrag der MoGi-Group-Produzentin Nadia Danova tauchte „Borderlands 4“ auf. Sollten die dort gemachten Angaben stimmen btw. noch aktuell sein, könnte der Loot-Shooter in diesem Jahr auf den Markt gebracht werden. Sie gibt den Release-Zeitraum mit „2023“ an.

Sehr wahrscheinlich klingt diese Annahme allerdings nicht. Würde Gearbox an dieser Release-Planung festhalten, hätten wir sicherlich schon etwas von „Borderlands 4“ gehört. Immerhin ist der Vorweihnachtszeitraum nicht mehr all zu weit entfernt.

Die Angaben von Danova stammen laut Gamesradar aus dem Jahr 2021, was bedeutet, dass die Informationen auf ihrer LinkedIn-Seite zu den Plänen von Gearbox womöglich veraltet sind und „Borderlands 4“ wohl frühestens 2024 auf den Markt gebracht wird.

Schon im Jahr 2021 deutete der Gearbox-Gründer Randy Pitchford an, dass mit einem neuen Teil der Hauptreihe geplant wird. In einem Rekrutierungs-Tweet rief er Entwickler dazu auf, „sich an der Borderlands-Action zu beteiligen“. Er fügte hinzu, dass man „am großen Spiel arbeitet“, was als klarer Hinweis darauf gewertet wurde, dass es sich um ein neues Hauptspiel und nicht um ein Spinoff handelt.

Insgesamt war die „Borderlands“-Franchise recht aktiv, seit Gearbox im Jahr 2021 von Embracer Entertainment übernommen wurde. So wurden mehrere Franchise-Projekte veröffentlicht. „Tiny Tina’s Wonderlands“ erschien 2022 und bot eine Fantasy-Variante der „Borderlands“-Formel. Ebenfalls wurden Fans mit „New Tales from the Borderlands“ bedacht.

Zudem deutete im vergangenen Juli eine Alterseinstufung auf die baldige Veröffentlichung von „The Borderlands Compilation: Pandora’s Box“ hin. Hinzu kommen Pläne für eine Streaming-Serie und einen „Borderlands“-Film, der kürzlich einen Termin bekam.

