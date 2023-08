PS5: Geleaktes Foto zeigt angeblich das neue Konsolenmodell

Nach den bisherigen Gerüchten können wir von einem neuen PS5-Modell ausgehen, das noch dieses Jahr herauskommt. Damit soll Sony Interactive Entertainment die bisherigen zwei Varianten (mit/ohne Laufwerk) ablösen. Nach Informationen von Tom Henderson ist ein abnehmbares Laufwerk verbaut, wodurch Sony zukünftig Produktionskosten einsparen kann.

Um ein klassisches Slim-Modell soll es sich nicht handeln. Stattdessen ist nur von minimalen Abweichungen die Rede.

Ein geleaktes Foto unterstreicht nun diese Annahme: Ein Twitter-Nutzer namens Andrew Marmo hat ein Bild ins Netz gestellt, das angeblich die neue PlayStation 5 zeigt.

Ihre Versionsbezeichnung: CFI-2016. Sie sieht fast so aus wie das bisherige Gehäuse, zeigt aber in der Mitte der beiden Seitenplatten jeweils eine schwarze Einkerbung. Als Quelle gibt der Nutzer das A9VG-Forum an. Hier ist das Foto als Erstes aufgetaucht.

Ob es sich hierbei wirklich um die vermutete Hardware-Revision handelt, ist aktuell unklar. Möglicherweise sehen wir auch nur einen Prototyp der neuen Konsole. Das gezeigte Design passt aber zu der Beschreibung von BwE_Dev, der kürzlich ebenfalls meinte: Es ist keine Slim-Konsole.

„Ich würde sagen, es ist etwa 5 cm oder so kürzer, nicht viel dünner. Es hat eine seltsame Wölbung in der Mitte mit kleineren Öffnungen. Das BD-Laufwerk ist weniger gekrümmt, so dass es seltsam aussieht. Hat zwei hässliche schwarze Schlitze auf jeder Seite des Gehäuses. Zwei USB-C-Anschlüsse auf der Vorderseite. Dumme geprägte Symbole auf der Rückseite“, erklärte er.

Sony hat noch nicht einmal die Existenz einer neuen PS5-Variante bestätigt. Von daher solltet ihr das Foto des geleakten Gerät skeptisch betrachten. Ein neues Modell scheint nach den vielen Gerüchten der letzten Zeit aber so gut wie sicher zu sein. Und mit der kürzlichen PS5-Preissenkung räumt Sony vermutlich bereits die aktuellen Lagerbestände für die nachfolgende Hardware.

Bestätigen sich die inofiziellen Informationen, kommt die überarbeitete Konsole wohl im laufenden Quartal auf den Markt.

