Beyond Good & Evil 20th: ESRB leakt Neuveröffentlichung des Klassikers

Beyond Good & Evil 20th:

"Beyond Good & Evil" wird zum 20-jährige Jubiläum noch einmal als Neuauflage veröffentlicht. Das signalisiert zumindest ein neuer Prüfeintrag beim amerikanischen Entertainment Software Ratings Board.

Es scheint, dass Ubisoft die Veröffentlichung einer aktualisierten Version von „Beyond Good & Evil“ plant, um das 20-jährige Jubiläum des Klassikers zu feiern.

Während die Ankündigung noch aussteht, tauchte beim US Entertainment Software Ratings Board der Eintrag für eine „Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition“ auf, was einer Bestätigung recht nahe kommt. Der Beschreibung zufolge soll die Jubiläumsausgabe für PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Animiertes Blut und Fantasy-Gewalt

In der Beschreibung des Rating-Eintrags heißt es: „Es handelt sich um ein Action-Adventure, in dem die Spieler in die Rolle eines Reporters schlüpfen, der von einem schweinähnlichen Begleiter begleitet wird und eine Verschwörung auf dem Planeten Hillys untersucht.“

Aus der Third-Person-Perspektive heraus erkunden die Spieler Fantasieorte, fotografieren Beweise, lösen Rätsel und kämpfen gegen Roboter und außerirdische Feinde – wie es eben auch im Original der Fall war.

Vom ESRB wurde die „Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition“ mit „E10+“ eingestuft und sie enthält „animiertes Blut“ und „Fantasy-Gewalt“.

Während der Prüfeintrag den Eindruck erweckt, dass das Originalspiel in naher Zukunft zurückkehren wird, sieht es bei beim zweiten Teil nicht ganz so rosig aus. Auch wenn es zuletzt keine nennenswerten Updates gab, bestätigte Ubisoft im Januar 2023 immerhin, dass „Beyond Good & Evil 2“ weiterhin in der Entwicklung sei und das zuständige Team „sein ehrgeiziges Versprechen einlösen“ möchte.

Die Geduld der Fans wird im Fall des neuen Spiels auf eine besondere Probe gestellt: Zum ersten Mal wurde „Beyond Good & Evil 2“ im Jahr 2008 mit einem Trailer angeteasert, bevor der Titel auf der E3 2017 wieder auftauchte und der Publisher bekanntgab, dass es sich um ein Prequel handeln würde.

Weitere Meldungen zu Beyond Good & Evil 2:

Im August 2020 folgte die Ankündigung dass bei Netflix eine Verfilmung von „Beyond Good & Evil“ in Arbeit sei. Kurze Zeit später gab Michel Ancel, der Schöpfer von „Beyond Good & Evil“ und „Rayman“, bekannt, dass er Ubisoft Montpellier verlassen wird, um sich auf eine neue Karriere zu konzentrieren.

Ebenfalls kamen Berichte auf, dass sich „Beyond Good & Evil 2“ technisch gesehen noch nicht einmal in der Vorproduktion befindet, da es bei Ubisoft Montpellier noch keine Einigung auf eine kreative Vision für das Projekt gab. Wie der aktuelle Entwicklungstand tatsächlich aussieht, ist unklar.

