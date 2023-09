Final Fantasy Pixel Remaster: Weiter auf Erfolgskurs – Square Enix nennt neue Verkaufszahlen

Mit „Final Fantasy Pixel Remaster“ veröffentlichte der japanische Publisher Square Enix optisch wie spielerisch aufgepeppte Neuauflagen der ersten sechs Hauptableger.

Nachdem die „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe zunächst nur auf dem PC und den Mobile-Plattformen zur Verfügung stand, wurden im Frühjahr auch die PlayStation 4 und die Switch versorgt. Ein Schritt, der sich für Square Enix auszahlen sollte. Wie das Unternehmen via Twitter bestätigte, erreichte „Final Fantasy Pixel Remaster“ kürzlich den nächsten großen Meilenstein.

Weltweit wurden die unterschiedlichen Titel der Remaster-Reihe demnach mehr als drei Millionen Mal verkauft. Welcher der enthaltenen Klassiker dabei die Nase vorne hatte, wurde leider nicht verraten.

Im Zuge der „Final Fantasy Pixel Remaster“-Serie wurden die ersten sechs „Final Fantasy“-Titel mit einem neuen und optisch ansprechenden Pixel-Look versehen. Darüber hinaus wurden auch die Soundtracks der Titel einer Generalüberholung unterzogen, um für die bestmögliche akustische Erfahrung zu sorgen.

Zu den weiteren Verbesserungen gehören diverse Neuerungen im spielerischen Bereich. Beispielsweise ist es möglich, auf Knopfdruck zwischen dem neuen Pixel-Look und der originalen Grafik der Klassiker zu wechseln. Hinzukommen optimierte Nutzeroberflächen, die Möglichkeit, die Zufallskämpfe zu deaktivieren, oder eine Auto-Kampf-Funktion, die euch in den Zufallskämpfen die Arbeit abnimmt.

Wie Naofumi Takuma, der Produzent hinter „Final Fantasy Pixel Remaster“, Anfang Juni verlauten ließ, würde er gerne weiteren „Final Fantasy“-Titeln zu einem Remake verhelfen. Spruchreif sei bezüglich entsprechender Projekte allerdings noch nichts. Weitere Aussagen Takumas zu diesem Thema findet ihr hier.

Weitere Meldungen zum Thema:

Während die Pixel-Remaster zu „Final Fantasy I“ und „Final Fantasy II“ zum Preis von jeweils 11,99 Euro angeboten werden, beläuft sich der Preis der anderen vier Klassiker bei jeweils 17,99 Euro.

