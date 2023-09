State of Play: Unscharfer Hinweis auf neue Show mit Death Stranding 2?

State of Play:

Hideo Kojima könnte an einem neuen Trailer zu “Death Stranding 2” arbeiten. Ein recht unscharfer Schriftzug deutet zumindest darauf hin. Auch ein Hinweis auf eine weitere State of Play-Show ist mit reichlich Fantasie zu erkennen.

Mit der jüngsten State of Play-Show konnte Sony durchaus punkten. Spiele wie “Marvel’s Spider-Man 2”, “Resident Evil 4 Remake”, “Final Fantasy VII Rebirth” und “Helldivers 2” hatten einen Auftritt, um nur einige Beispiele zu nennen.

Und auch wenn die Show erst vor zwei Wochen ausgestrahlt wurde, kamen heute Gerüchte über die nächste State of Play auf. Grund zur Annahme, dass Sony und beteiligte Entwickler an etwas köcheln, liefert ein Bild, das Hideo Kojima bei der Bearbeitung eines Videos zu zeigen scheint.

Unscharfer Schriftzug sorgt für Spekulationen

Auf dem Bild sitzt Kojima vor einem Bildschirm, auf dem am oberen Rand so etwas wie ein Dateiname zu sehen ist. Fans wollen dort “State_of_Play” gefolgt von “DS2_trailer” erkennen. Und tatsächlich könnte sich hinter dem Dateinamen genau dieser Hinweis verstecken.

Auch mit einer Vergrößerung und Verbesserungstools ist das Ergebnis kaum lesbarer, sodass der endgültige Beweis, dass auf dem Bild die Arbeiten an einem State of Play-Trailer zu “Death Stranding 2” zu sehen sind, aussteht. Nachfolgend (oder mit dem einzeln aufrufbaren Bild) könnt ihr selbst die Bildschirmlupe zum Einsatz bringen:

Eine weitere State of Play-Show klingt durchaus plausibel, auch wenn sie vermutlich nicht in den unmittelbar bevorstehenden Wochen ausgestrahlt wird. Für eine weitere Vorstellung von “Marvel’s Spider-Man 2” würde allerdings nicht mehr viel Zeit bleiben, sofern der am 20. Oktober 2023 erscheinende Superheldentitel ebenfalls Teil einer solchen Präsentation sein sollte.

Aber auch ein einzeln veröffentlichter Trailer zu “Death Stranding 2” würde viele Fans glücklich stimmen, ohne dass dafür ein größerer Showrahmen genutzt werden müsste. Wahrscheinlicher klingt allerdings ein Auftritt bei den nächsten Game Awards.

Angekündigt wurde “Death Stranding 2” bereits im Dezember des vergangenen Jahres während der Vergabe der Game Awards 2022. Bestätigt wurde dabei, dass Schauspielerinnen Elle Fanning („The Neon Demon“) und Shioli Kutsuna („Deadpool 2“) Charaktere im Spiel verkörpern werden.

“Death Stranding 2” befindet sich exklusiv für die PS5 in der Entwicklung. Wann der Titel auf den Markt kommen soll, ließen Sony und Kojima Productions bisher offen. Womöglich erfolgt die Ankündigung mit dem Trailer, der den Gerüchten nach auf dem anfangs erwähnten Foto bearbeitet wird.

