Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition offenbar vor Ankündigung

Beyond Good & Evil:

Nachdem “Skull & Bones” einen mutmaßlichen Termin erhalten hat, sind die Augen auf die nächste Langzeitentwicklung gerichtet. Auch “Beyond Good & Evil 2” stammt aus dem Hause Ubisoft. Doch trotz einer Entwicklungszeit von einem Jahrzehnt ist kein Veröffentlichungstermin in Sicht.

Allerdings scheint es, dass die “Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition”, zu der es schon vor einigen Monaten erste Hinweise gab, bestätigt ist. Zur Neuauflage des ersten Teils tauchte im offiziellen Microsoft-Store ein entsprechender Produkteintrag auf, der inzwischen entfernt wurde.

Der Store-Eintrag lässt vermuten, dass die offizielle Ankündigung bevorsteht und die Redemonder dem Publisher Ubisoft etwas zuvorkamen. The Game Awards 2023 wäre eine gute Gelegenheit.

4k-Auflösung und 60 FPS

Geboten bekommen Spieler mit der aktualisierten Version des Klassikers eine 4K-Auflösung bei 60 FPS mit “verbesserter Grafik, Steuerung und Audio”. Ebenfalls können sich Fans laut Store-Eintrag auf eine Autosave- und Cross-Save-Funktionen einstellen.

Obendrauf gibt es mit der “Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition” einen neuen Speedrun-Modus sowie aktualisierte Erfolge und neue Belohnungen.

„Tauche als Action-Reporterin Jade in die wunderbare Welt von Hillys ein, um an der Seite von bunten Charakteren wie ihrem Adoptivonkel Pey’j oder dem tapferen Double H die mysteriösen DomZ-Alienangriffe zu untersuchen“, so die Produktbeschreibung.

Beyond Good & Evil 2: Rekord aufgestellt für die längste Entwicklung überhaupt

Bewaffnet mit ihrem Daï-Jo und einer Kamera erkunden Spieler in Jades Abenteuer die Hillys, bekämpfen große und kleine Kreaturen und infiltrieren Gebiete. Zugleich gilt es, Rätsel zu lösen und Minispiele zu meistern.

Auch für die “Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition” gibt es noch keinen Veröffentlichungstermin. Der Eintrag im Xbox-Store ist allerdings schon der zweite handfeste Hinweis darauf, dass eine solche Neuauflage im Anmarsch ist. Bereits im August tauchte die neue Edition beim US Entertainment Software Ratings Board auf.

Wann kommt Beyond Good & Evil 2?

Doch wie steht es um den Nachfolger, auf den Fans seit einem Jahrzehnt warten? Während es in letzter Zeit keine bedeutenden Informationen gab, hat Ubisoft im Januar 2023 zumindest bestätigt, dass die Entwicklung von „Beyond Good & Evil 2“ fortgesetzt wird und das Team entschlossen sei, das ehrgeizige Versprechen einzulösen.

Ebenfalls kam zwischendurch die Meldung auf, dass sich „Beyond Good & Evil 2“ technisch gesehen noch nicht einmal in der Vorproduktion befindet. Der Grund dafür sei die fehlende Einigung auf eine kreative Vision für das Projekt bei Ubisoft Montpellier, hieß es dazu.

