The Game Awards 2023: Zu viele Promis, zu wenig Respekt für Entwickler?

Die in der letzten Woche abgehaltenen Game Awards 2023 sorgen in den sozialen Medien weiterhin für Gesprächsstoff. Einige Devs haben sich auf Twitter dazu geäußert, dass die Show in diesem Jahr zu viel Werbung und Promis bot und zu wenig die Spiele und ihre Entwickler würdigte.

In der Nacht von Donnerstag auf Donnerstag auf Freitag wurden die The Game Awards 2023 mit einigen neuen Ankündigungen abgehalten. Gleich zu Beginn der Veranstaltung erlaubte sich der Schauspieler und Kratos-Darsteller Christopher Judge einen kleinen Witz, der bei den Entwicklern von „Call of Duty“ jedoch gar nicht gut ankam.

Dies war jedoch nicht die einzige Kontroverse des Abends. Über Twitter meldeten sich unlängst einige Entwickler, die das angebliche Ungleichgewicht der Show kritisierten. Während die prominenten Gäste scheinbar unbegrenzte Zeit zum Reden hatten, wurden die Award-Gewinner bei ihrer Dankesrede schon nach einer halben Minute gebeten, zum Ende zu kommen, so die negativen Stimmen.

Game Awards würden „verzweifelt nach Bestätigung durch Starpower“ suchen

Nach den Game Awards haben sich einige Entwickler in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und ihren Unmut geäußert. „Die diesjährigen The Game Awards sind ein peinliches Armutszeugnis für einen Teil der Branche, der verzweifelt nach Bestätigung durch Starpower sucht und wenig Respekt für die Entwickler hat, die man angeblich ehrt“, schrieb unter andrem Obsidians Studio Design Director Josh Sawyer.

Der Entwickler Rami Ismail kritisierte, dass man Sam Lake oder den Publisher, der die „Cocoon“-Devs vertrat, nach 30 Sekunden von der Bühne schmiss, dafür jedoch minutenlang Zeit für Hideo Kojima hatte, der zu „OD“ jedoch noch nicht einmal was zu zeigen hatte. Anscheinend erhielten alle Gewinner gerade einmal 30 Sekunden Zeit für ihre Dankesreden, während Kojima und sein Kooperationspartner bei „OD“, Jordan Peele, etwa sechseinhalb Minuten mit dem Geoff Keighley auf der Bühne plaudern konnten.

Weitere Entwickler störten sich an dem Aufbau der Show. Cat Manning, Narrative Director bei Firaxis, gab sarkastisch an, dass man lieber „überlange, unlustige Beiträge macht, als Spieleentwicklern zuzuhören, die über ihre Arbeit sprechen“. Deutlicher wurde Jessica Harvey von Arbitrary Metric, die twitterte, es sei „großartig, wie die Game Awards die Preisträger behandeln, als wären sie eine Unannehmlichkeit, die all der bezahlten Werbung im Weg steht“.

Andere Nutzer machten darauf aufmerksam, wie geschmacklos es war, das Zeichen „bitte zum Ende kommen“ zu bringen, während Swen Vincke von Larian über Teammitglieder sprach, die im Laufe der Entwicklung von „Baldur’s Gate 3“ gestorben waren. Der Indie-Entwickler Antonio Freyre fragte sich, was er mit seiner Zeit auf der Erde macht, während er bei der Veranstaltung „zu einem Haufen Werbung klatschte und Managern zusah, die sich daran weideten, dass Hollywood-Promis wie Roboter von einem Skript ablasen“.

