Weihnachten: Ist laut einer Studie von Game für Millionen Deutsche Gaming-Zeit

In diesen Tagen beginnt für viele die besinnliche Zeit. Wie aus einer aktuellen Studie beziehungsweise Umfrage von Game, dem Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, hervorgeht, nutzen Millionen Deutsche die Weihnachtszeit für ausgiebige Gaming-Sessions.

In regelmäßigen Abständen versorgt uns Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, mit aktuellen Statistiken und Studien rund um den Videospielmarkt.

In einer aktuellen Umfrage beschäftigte sich der Branchenverband mit der ruhigen und besinnlichen Weihnachtszeit, die laut Game von Millionen Deutschen als Gaming-Zeit genutzt wird. Dies geht laut Game aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov durchgeführt wurde.

Aus der Umfrage ging hervor, dass hochgerechnet 16 Millionen Deutsche planen, die Weihnachtszeit für Videospiele zu nutzen. Im Fokus stehen dabei ruhigere Spielkonzepte, die für Entspannung sorgen.

Demnach plant etwa die Hälfte der Befragten (47 Prozent), in der Weihnachtszeit Videospiele zu spielen, die entspannend und entschleunigend wirken.

Deutsche genießen gemeinsames Spielen

Des Weiteren bestätigt die Umfrage, dass sich die deutschen Spielerinnen und Spieler zu Weihnachten nicht nur auf Geschenke und ein gemeinsames Essen freuen. Gleichzeitig sind gemeinsame Videospiel-Abende mit der Familie oder Freunden geplant. Vier von zehn Spielenden (40 Prozent) möchten die Festtage laut Game nutzen, um mit der Familie oder Menschen aus ihrem Freundeskreis zu spielen.

„Besonders interessiert daran sind die jüngeren Spielenden. So planen 6 von 10 der 25- bis 34-jährigen Gamerinnen und Gamer (61 Prozent) gemeinsame Spielerunden. Doch auch für die Älteren ist Weihnachten eine Zeit für gemeinsamen Spielspaß: Bei den über 55-jährigen Spielenden möchte mehr als jede beziehungsweise jeder Fünfte (21 Prozent) die Gaming-Zeit am Weihnachten nutzen, um mit anderen zu spielen“, so Game weiter.

Ende November berichtete Game, dass Millionen Deutsche zu Weihnachten Videospiele, Ingame-Währung, Abos, Konsolen oder allerlei Videospielzubehör verschenken möchten. Welche Videospielgeschenke zu Weihnachten besonders gefragt sind, erfahrt hier hier.

Wie sieht das Ganze bei euch aus? Welche Spiele stehen bei euch zu Weihnachten auf dem Plan? Verratet es uns in den Kommentaren.

