Sega: Bilder und allgemeine Infos zu den 5 kommenden Remakes

Wie angekündigt auf den Game Awards 2023 bringt Sega gleich fünf altbekannte Marken zurück. Darunter verbergen sich „Crazy Taxi“, „Golden Axe“, „Jet Set Radio“, „Shinobi“ und „Streets of Rage“.

Durch das Comeback von früheren IPs möchte der japanische Publisher zu seiner rebellischen Natur zurückkehren. Die Verantwortlichen möchten also wieder mehr mit kreativen Einfällen auf sich aufmerksam machen.

Jetzt ist zu jedem geplanten Remake ein neues Foto verfügbar. Die Beschreibungen der Bilder verraten ein paar Infos zu dem jeweiligen Projekt.

Crazy Taxi

Für das Taxi-Spiel verspricht Sega „innovative & frische Fahr-Action“. Ihr erlebt, wie Natur und Stadt miteinander verschmelzen. Zu spüren kriegt ihr dabei ein fröhliches Freiheitsgefühl.

Golden Axe

Die Krieger erheben sich, um die Dämonen zu bezwingen. Dafür stehen ihnen vielfältige (Magie)Attacken zur Verfügung. Erlebt mit ihnen dabei eine legendäre Geschichte, die sich um die titelgebende Axt dreht.

Jet Set Radio

In der Neuauflage erwartet euch eine offene Spielwelt. Findet in ihr Freunde, vergrößert eure Fanbase und erschafft so eure eigene Rebellion – eine Rebellion, die sich in einer erdrückenden Gesellschaft frei fühlt.

Shinobi

Eine Welt voller Monster und Ninja-Aktionen will von euch erkundet werden. Um das Böse erneut zu bezwingen, greift ihr zum legendären Schwert Oborozuki.

Streets of Rage: Evolution

Das Remake erhält im Titel den Zusatz „Evolution“. Wer auf Sidescrolling-Prügeleien steht, wird seinen Spaß haben. Als einer der Ex-Offiziere müsst ihr die Straßen des Zorns säubern, um die Stadt zu einem sicheren Ort zu machen.

In Zukunft könnten übrigens noch weitere alte Sega-Marken zurückkehren. Darauf deuteten registrierte Domains hin. Sollte es so kommen, werden auch „Altered Beast“, „Eternal Champions“ und „Kid Chameleon“ eines Tages in neuem Gewand erscheinen.

Weitere Meldungen zu Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Sega, Shinobi, Streets of Rage Evolution.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren