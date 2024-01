Until Dawn: Ursprüngliche Entwickler waren „entsetzt“, als Supermassive mit der Entwicklung begann

"Until Dawn" wurde ursprünglich nicht von Supermassive Games entwickelt. Stattdessen arbeitete Sony London Studios am Horror-Titel, bis das Projekt eingestampft und kurz darauf von Supermassive aufgegriffen wurde.

Das Horror-Spiel „Until Dawn“ erschien erstmals im Jahr 2015 exklusiv für die PlayStation 4. Der Titel von Supermassive Games entpuppte sich schnell als der Überraschungshit des Jahres und konnte sämtliche Erwartungen übertreffen.

Es war der Ausgangspunkt für die „Dark Picutres Antholog“ und den geistigen Nachfolger „The Quarry„. So weit, so bekannt. Was allerdings sehr wenige wissen ist, dass ursprünglich ein anderes Studio an „Until Dawn“ arbeitete.

So war das Spiel ursprünglich bei Sony London Studio als PS3-Titel in Arbeit und sollte die Möglichkeiten des PlayStation Move-Controllers zeigen.

Ursprüngliche Entwicklung begann im Jahr 2008

Vier ehemalige Entwickler haben anonym mit dem Magazin Time Extension gesprochen und erzählten von ihrer Version von „Until Dawn“. Die ursprüngliche Fassung des Titels wurde jedoch nie groß gezeigt, sondern war nur ganz kurz in einem Promo-Trailer zu sehen. Mittlerweile wurde unter anderem geleaktes Gameplay des originalen Prototyps im Jahr 2016 veröffentlicht.

Im Jahr 2008 stellte Sony London, ein Team fähiger Entwickler zusammen. Schon damals plante man ein Horror-Spiel zu entwickeln, dass sich um eine Gruppe Jugendlicher dreht, die auf einem Berg von einem Stalker verfolgt werden. Zusätzlich sollte „Until Dawn“ einer der ersten Titel für den PlayStation Move-Controller sein.

Obwohl das Projekt gute Fortschritte machte, entschied sich Sony jedoch im März 2011, es einzustampfen. Kurz darauf beschloss man, die Entwicklung durch Supermassive Games fortführen zu lassen. Allerdings, ohne dass das ehemalige Team darüber informiert wurde.

„Niemand wusste, dass es an ein anderes Studio weitergegeben wurde“, erinnert sich ein ehemaliger Entwickler. „Wir dachten, es wurde einfach abgeschrieben. Dementsprechend überrascht waren wir, als wir davon erfahren haben. Ich denke, viele Leute waren ziemlich entsetzt.“

Wendigos kamen erst später ins Spiel

Die frühere Version von „Until Dawn“ hatte einige der gleichen Grundzüge wie das fertige Produkt. Allerdings war die Besetzung komplett anders und es gab keine übernatürlichen Elemente. Ein weiterer großer Unterschied war das Fehlen der schreckenerregenden Wendigos, die Supermassive später implementierte. Stattdessen wären die jungen Erwachsenen von einem menschlichen Killer verfolgt worden.

Anstatt acht Charaktere hätten die Spieler lediglich zwei Protagonisten aktiv gespielt. Zudem entschied man sich für einen Wechsel von der First- in die Third-Person. Auch die Einbindung des PlayStation Move-Controllers wurde später als überflüssig erachtet.

Trotz der bedauernswerten Umstände und der vielen Änderungen am Spiel findet einer der ursprünglichen Entwickler versöhnliche Worte:

„Aber ich habe großen Respekt davor, was Supermassive daraus gemacht hat. Ich denke, wenn es jemals ein Endprodukt von etwas geben sollte, an dem man gearbeitet hat, hätte ich mir kein besseres Endergebnis wünschen können, als das, was [Supermassive] geschaffen hat.“

