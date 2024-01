PS Plus Extra/Premium: Ein bekannter Horror-Klassiker feiert offenbar sein Comeback

Wie sich einem Tweet von PlayStation UK und dem dazu passenden Video von PlayStation Access entnehmen ließ, sollte in diesem Monat offenbar noch ein weiterer PS1-Klassiker Einzug in die PlayStation Plus-Bibliothek halten. Die Rede ist von Darkworks' "Alone in the Dark: The New Nightmare".

In dieser Woche enthüllte Sony Interactive Entertainment das Line-Up der Spiele, auf die sich Abonnenten von PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium am 16. Januar 2024 freuen dürfen.

Wie sich der Ankündigung entnehmen ließ, werden auch in diesem Monat diverse PlayStation-Klassiker mit von der Partie sein – darunter „Rally Cross“ oder „Legend of Mana“. Aktuellen Berichten zufolge sollte offenbar ein weiterer älterer Titel enthalten sein, der nun allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

Die Rede ist von „Alone in the Dark: The New Nightmare“, das im Jahr 2001 erschien. Dies ließ zumindest ein Tweet von PlayStation UK vermuten, in dem der Horror-Klassiker als Bestandteil des Januar-Line-Ups von PlayStation Plus Premium aufgeführt wurde. Auch im offiziellen Video von PlayStation Access zu den Neuerscheinungen im Januar tauchte „Alone in the Dark: The New Nightmare“ auf.

Während der besagte Tweet von PlayStation UK schnell wieder gelöscht, überarbeitete PlayStation Access sein Video zu den Januar-Titeln und entfernte den Verweis auf das Horror-Abenteuer.

Eine Einstimmung auf den Alone in the Dark-Reboot?

Da sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment zu der Entwicklung um „Alone in the Dark: The New Nightmare“ bislang nicht äußern wollten, ist unklar, wann das Unternehmen den Horror-Klassiker nachreicht. Denkbar wäre, dass dieser passend zum ursprünglich geplanten Release des „Alone in the Dark“-Reboots in diesem Monat den Weg in PlayStation Plus Premium finden sollte.

Bekanntermaßen wurde die Neuauflage des Horror-Titels jedoch auf den 20. März 2024 verschoben. Dies wiederum lässt den Schluss zu, dass daher auch die Neuveröffentlichung von „Alone in the Dark: The New Nightmare“ für die PS4 und die PS5 erst im März erfolgt. Quasi zur Einstimmung auf das Comeback von „Alone in the Dark“.

„Alone in the Dark: The New Nightmare“ markiert den vierten Teil der bekannten Horrorserie und wurde vom französischen Studio Darkworks entwickelt. Neben der PlayStation wurden damals auch die Dreamcast, der PC die PlayStation 2 und der Game Boy Color versorgt.

Die Geschichte drehte sich um den aus den Vorgängern bekannten Charakter Edward Carnby, der sein Geld mittlerweile beim FBI verdient. Dort arbeitet er für eine Abteilung, die sich auf paranormale Aktivitäten spezialisiert hat.

Als deren Gründer Charles Fiske, ein Freund Carnbys, auf der Insel Shadow Island tot aufgefunden wird, zögert Carnby nicht lange und reist zu der Insel, um dem Fall nachzugehen.

Neben Carnby selbst wartet mit der jungen Forscherin Aline Cedrac ein zweiter spielbarer Charakter.

Quelle: Push Square

